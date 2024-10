McLaren-teambaas Zak Brown is blij dat Max Verstappen in Mexico wél bestraft werd voor de manier waarop hij zijn positie verdedigde tegen Lando Norris. In tegenstelling tot de GP in Austin kreeg de Nederlander afgelopen zondag tweemaal een tijdstraf van tien seconden uitgedeeld. Brown is verheugd dat de FIA eindelijk optreedt tegen Norris’ laatste rivaal, al denkt hij ook dat Verstappen nog niet eens genoeg penalty’s kreeg.

In de openingsfase van de race moest Lando Norris zijn tweede plek verdedigen tegen aanvallen van Verstappen. De FIA oordeelde dat de Engelsman daarbij van de baan werd geduwd door zijn Nederlandse concurrent. Verstappen kreeg twee tijdstraffen en zag zijn kansen op een podium in rook opgaan. “Indrukwekkend hoor,” reageerde een cynische Verstappen over de boordradio. Uiteindelijk kwam hij als zesde over de streep en moest hij tien punten inleveren op Norris in het kampioenschap.

McLaren-CEO Zak Brown stookte de discussie achteraf nog wat verder op. “Waarschijnlijk waren deze straffen nog niet eens genoeg,” zei hij tegen Sky Sports. “Het begint echt een beetje belachelijk te worden,” doelde Brown op de rijstijl van Verstappen. “Daarom juich ik de beslissing van de stewards toe; genoeg is genoeg. Laten we gewoon goede, nette races rijden.” Ook Norris was achteraf niet te spreken over de acties van zijn rivaal. “Ik mag van geluk spreken dat de auto nog heel is,” stelde hij.

Titelstrijd met Ferrari

“Lando (Norris, red.) reed gewoon briljant,” vervolgde Brown. “Daarbij wil ik ook Carlos (Sainz, red.) feliciteren – hij reed een geweldige race, het was echt spannend.” Sainz kroonde zichzelf tot winnaar in Mexico-Stad. Brown wees verdere klachten over het rijgedrag van Verstappen bij de FIA van de hand. “De FIA heeft dit weekend goed werk geleverd,” besloot hij. “We hoeven verder niets te doen; het is aan de stewards.”

Norris liep weliswaar verder in op Max Verstappen, maar McLaren verloor ook terrein in het constructeurskampioenschap. Ferrari zorgde met een dubbel podium opnieuw voor een grote inhaalslag en is McLaren tot op negenentwintig punten genaderd. “Het is veel spannender dan ik zou willen,” aldus Brown. “Tegelijkertijd is het natuurlijk geweldig om te strijden voor het wereldkampioenschap. Het wordt een spannend einde van het seizoen.”

