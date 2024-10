Toto Wolff denkt dat er een nieuwe norm komt in de Formule 1 – met de tijdstraffen die Max Verstappen kreeg opgelegd tijdens de Mexicaanse GP, verwacht de Mercedes-teambaas dat er in het vervolg geen coureurs meer van de baan zullen worden gedrukt. Voor Wolff is het duidelijk dat de FIA werkt aan een nieuwe manier van racen, waarbij er strenger wordt opgetreden tegen losbandig rijgedrag.

Max Verstappen kreeg voor zijn laatste duel met Lando Norris twee tijdstraffen van ieder tien seconden. De Nederlander zou zijn titelrivaal bewust van de baan hebben geduwd. “Een coureur zal de regels altijd tot het uiterste drijven,” zei Toto Wolff na de race in Mexico-Stad. “Met name iemand als Max (Verstappen, red.) zal de regels altijd op een bepaalde manier interpreteren, zodat hij er optimaal gebruik van kan maken.”

‘Het nieuwe normaal’

Volgens Wolff illustreert het feit dat de stewards Verstappen zo zwaar bestraften, dat er een verandering op komst is. “De manier waarop iedereen racet zal veranderen,” legde hij uit. “Situaties waarbij coureurs de regels naar eigen inzicht kunnen interpreteren, zijn verleden tijd. Dat gaan we niet meer zien. De stewards hebben besloten dat de rijders elkaar niet meer van de baan zullen duwen. Dat wordt nu het nieuwe normaal. Iedereen weet dat je dat voortaan met een tijdstraf van vijf of zelfs tien seconden moet bekopen.”

LEES OOK: Buitenlandse pers na GP Mexico: ‘Hulde voor Sainz, Verstappen heeft maling aan de FIA’

De Oostenrijker blikte tenslotte terug op de periode waarin Mercedes tegen Verstappen racete. “Ik denk dat bepaalde stewards destijds een andere mening hadden,” legde hij uit. “Omdat dit soort gedrag toen niet bestraft werd, werd het feitelijk gelegitimeerd. Daardoor was het normaal om een coureur te hebben die alle marges benut en de richtlijnen naar zijn hand zet,” verdedigde hij Verstappen.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!