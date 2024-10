Red Bull overweegt een motorwissel voor Max Verstappen tijdens de aankomende Grand Prix van Brazilië. Na een lastige race in Mexico, waar de Nederlander met flink wat tijdstraffen te maken heeft gekregen, staat zijn team nu voor een belangrijke strategische beslissing: wisselen van krachtbron om problemen te voorkomen in de resterende races, al betekent dat een gridstraf.

Verminderde snelheid baart zorgen

Het Grand Prix-weekend in Mexico is moeizaam verlopen voor Verstappen. Naast de tijdstraffen van in totaal 20 seconden, is vooral de beperkte topsnelheid van de RB20 opgevallen. Op de rechte stukken kwam hij tot 251,4 km/u, terwijl Sergio Pérez op 253,4 km/u uitkwam. De snelheid op de eerste rechte lijn was zelfs nog problematischer: Verstappen was hier met 299,6 km/u bijna de langzaamste van het hele veld. In tegenstelling tot Verstappen had Lando Norris duidelijk de overhand met een topsnelheid van 307,9 km/u.

Helmut Marko maakt zich dan ook zorgen over het gebrek aan topsnelheid. “We hebben moeite om de banden aan het werk te krijgen en lopen flink achter op de teams aan kop,” verklaart Marko. Het probleem zou mede veroorzaakt zijn door motorproblemen die Verstappen al op vrijdag is tegengekomen, wat de voorbereidingen in de weg heeft gezeten. Marko benadrukt het belang van een consistente auto: “Aan het einde van de stints moeten we normaal sterker zijn, maar hier zakte de performance volledig in.”

Interlagos: Ideaal moment voor motorwissel?

Met de tegenvallende prestaties in Mexico overweegt Red Bull om in Brazilië een nieuwe interne verbrandingsmotor (ICE) in de auto te zetten. Interlagos is volgens het team een logische locatie vanwege het relatief gemakkelijke inhalen op het circuit. Een gridstraf van vijf plekken zou dan een beperkte impact hebben op de kansen voor Verstappen.

Met nog vier Grand Prix-weekenden te gaan, inclusief twee sprintraces, verdedigt Verstappen een voorsprong van 47 punten op Norris. Door een motorwissel, zou Verstappen een betrouwbare krachtbron hebben voor de beslissende laatste races in Qatar, Las Vegas en Abu Dhabi. Red Bull lijkt bereid het risico te nemen in Brazilië, om vervolgens zonder technische zorgen het seizoen te kunnen afsluiten.

