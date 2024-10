Helmut Marko heeft moeite met de twee tijdstraffen van tien seconden die Max Verstappen tijdens de Mexicaanse GP heeft gekregen van de wedstrijdleiding. “In mijn optiek waren ze te zwaar”, oordeelt Red Bulls adviseur.

Volgens Marko zijn de straffen, waarvoor normaal gesproken een straf van vijf seconden wordt opgelegd, een gevolg van de race vorige week in Austin. Daar werd Lando Norris bestraft omdat hij Max Verstappen buiten de baan inhaalde. Het zorgde voor veel controverse. “Er is zoveel discussie over geweest de afgelopen week”, aldus Marko. “Daar hebben deze zwaardere straffen mee te maken. Het is daar, denk ik, een reactie op. Er is hier in Mexico met de coureurs over gesproken. Kijk, Max heeft het imago van een tough guy. Misschien willen ze hiermee een voorbeeld stellen?”

Hoewel de Oostenrijker de straffen te zwaar vindt, is dat nog tot daar aan toe. “Alarmerender is dat we de banden niet aan de praat kregen. We kwamen niet eens in de buurt van de twee frontteams (Ferrari en McLaren, red)”, stelt hij. “Dat heeft ook te maken met de motorproblemen”, gelooft hij. “We zullen er eentje moeten wisselen, want deze was zo langzaam. Normaal gesproken zijn we aan het eind van een stint vrij goed, hier stortte de auto in.”

Lees hier alles over de GP van Mexico