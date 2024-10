De straffen die Max Verstappen en Lando Norris in de afgelopen races hebben gekregen, hebben flink wat wenkbrauwen doen fronsen. Waarom is Norris in Austin bestraft met 5 seconden, terwijl Verstappen in Mexico tot twee keer toe een straf van 10 seconden heeft gekregen? Het verschil ligt in de specifieke omstandigheden.

Austin: 5 seconden straf voor Norris

In Austin heeft Norris een straf van 5 seconden gekregen voor het buiten de baan inhalen van Verstappen in de slotfase van de race. Bij die inhaalactie zou Norris buiten de baan zijn gegaan om de positie te veroveren. De stewards hebben het incident beoordeeld als een overtreding van de track limits, maar ze hebben wel rekening gehouden met de manier waarop Verstappen heeft verdedigd, wat de straf heeft verzacht. Deze omstandigheden hebben dus een rol gespeeld in het opleggen van de relatief lichte straf aan de McLaren-coureur.

Mexico: Verstappen krijgt dubbele straf

Een week later, in Mexico, lag de situatie heel anders voor Verstappen. In de openingsfase van de race is hij tweemaal in contact gekomen met Norris, waarbij hij zijn concurrent naar buiten zou hebben geduwd. Dit is eerst in bocht 4 gebeurd en even later opnieuw in bocht 7. Deze acties hebben voor Verstappen twee keer een straf van 10 seconden opgeleverd, wat zijn race flink heeft beïnvloed.

De FIA heeft bevestigd aan Motorsport.com dat een dergelijke manoeuvre standaard met 10 seconden bestraft wordt, vooral wanneer het gaat om agressieve acties buiten de baan. Het verschil tussen de straffen in Austin en Mexico ligt volgens de FIA in de ernst van de acties.

Is Verstappen strenger behandeld?

Het zwaardere strafniveau voor Verstappen heeft de vraag opgeroepen of de Nederlander mogelijk strenger is behandeld dan Norris een week eerder. Helmut Marko heeft zelfs gesuggereerd dat de straf een reactie zou zijn geweest op de incidenten in Austin. Echter heeft de FIA dit weersproken en benadrukt dat de acties van Verstappen in Mexico zwaarder waren dan het incident in Austin. Hiermee wil de FIA een duidelijk signaal afgeven dat ze optreden tegen agressief rijgedrag en inhaalmanoeuvres die op het randje zijn, of er net overheen gaan.

