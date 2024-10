Johnny Herbert kan zich totaal niet vinden in de kritiek die Jos Verstappen deze week na de GP Mexico, zonder direct zijn naam te noemen, op hem en zijn collega’s van de wedstrijdleiding had. Volgens Verstappen senior mogen ‘bepaalde stewards’ zoon Max niet. “Jos zit er echt zover naast”, countert Herbert desgevraagd tegen Formule1.nl.

Twee weken lang gaat het in de Formule 1 al bijna nergens anders over dan ‘illegale’ inhaalmanoeuvres, tijdstraffen, een defensieve rijstijl en de spelregels die daarvoor gelden. Het begon in Amerika met de vijf seconden straf voor McLarens Lando Norris die Max Verstappen in de slotfase buiten de baan inhaalde en zo de derde plek misliep. Over dat besluit ontstond grote commotie.

Een week later in Mexico waren de rollen omgedraaid: de wereldkampioen kreeg in duel met Norris, vriend en voornaamste titelrivaal, twee straffen van tien seconden om zijn oren. Het zorgde opnieuw voor veel controverse. Norris en analist van Sky Sports Martin Brundle noemden de rijstijl van Verstappen ‘schandalig’. “Een kampioen onwaardig”, klonk het in koor.

Hoewel Max Verstappen na afloop in Mexico verklaarde de straffen weliswaar zwaar te vinden maar er niet over ’te zullen gaan huilen’, bekritiseerde vader Jos in De Telegraaf de wedstrijdleiding en de strafmaatregelen. “Max doet er alles aan om de titel te winnen en gaat zijn rijstijl echt niet aanpassen alleen omdat er een paar stewards zijn die hem niet mogen”, stelde de oud-coureur.

‘Jos zit er echt zover naast’

Verstappen senior verwees daarbij naar Johnny Herbert en Tim Mayer, wiens vader Teddy betrokken was bij het debuut van McLaren in de Formule 1. “De FIA zou eens goed moeten kijken naar de samenstelling van de stewards”, aldus Verstappen. “Wie daar wordt aangesteld en of er sprake is van belangenverstrengeling, bijvoorbeeld oud-coureurs die meer sympathie hebben voor bepaalde rijders of teams.”

“Jos (Verstappen, red.) zit er echt zover naast”, pareerde Herbert de kritiek tegenover Formule 1.nl. “Ik ben juist een hele grote fan van Max. Hij is een van de beste coureurs die ik ooit heb gezien”, stelt de Brit, zelf een voormalig F1-coureur. “Maar dan maakt Max manoeuvres zoals vorige week in bocht 7 in Mexico en bocht 4 in Brazilië (2021 in duel met Lewis Hamilton, red). Dan denk ik: ‘Waarom?’ Je bent zoveel beter dan dat. Dat soort acties heb je helemaal niet nodig.”

