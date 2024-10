Het komt zelden voor dat een steward van de Formule 1 zich na een controversiële beslissing moet verantwoorden in de media. Toch voelde oud-coureur Johnny Herbert zich geroepen om de dubbele tijdstraf voor Max Verstappen tijdens de Mexicaanse GP toe te lichten. De afgelopen dagen kwam de Engelsman onder vuur te liggen omdat hij zou hebben gehandeld vanuit vooringenomenheid.

“Er zijn bepaalde stewards die Max (Verstappen, red.) niet mogen,” zei Jos Verstappen onlangs tegen De Telegraaf. Hij verwees daarbij naar Tim Mayer, de zoon van McLaren-oprichter Teddy Mayer, en Johnny Herbert, de Britse ex-coureur die sowieso de pik op Verstappen junior zou hebben. Beiden waren verantwoordelijk voor de tijdstraffen die de Nederlander kreeg tijdens de GP van Mexico. Herbert legde in gesprek met Action Network uit dat hij absoluut niet bevooroordeeld is; volgens hem heeft hij zich strikt aan de regels gehouden en kon hij niet anders dan het ‘afschuwelijke’ gedrag van Verstappen bestraffen.

“In Mexico hebben we simpelweg de richtlijnen gevolgd,” aldus Johnny Herbert. “We hebben de juiste beslissing genomen; de in totaal twintig seconden tijdstraf voor Max Verstappen was niet overdreven zwaar. Was zijn rijstijl over de top? Ja, dat was het.” Volgens de stewards probeerde de Nederlander titelrivaal Lando Norris opzettelijk van de baan te duwen. Door de dubbele tijdstraf eindigde hij uiteindelijk als zesde, waardoor Norris zijn achterstand in het kampioenschap kon verkleinen.

‘Afschuwelijke mentaliteit’

“Ik ben een groot fan van Verstappen en het frustreert me enorm als hij rijdt zoals in Mexico,” vervolgde Herbert. “In deze fase van het kampioenschap moet hij gewoon uit de problemen blijven en zo goed mogelijk rijden. Soms vervalt hij nog in die afschuwelijke mentaliteit van het proberen een voordeel te behalen door een collega-coureur van de baan te rijden. Dat heeft hij echt niet nodig. Win gewoon op een eerlijke manier.”

Johnny Herbert, die tijdens het aanstaande sprintweekend in Brazilië opnieuw als steward optreedt, denkt niet dat Verstappen zich voortaan anders zal gedragen. “Die straffen zullen hem er niet van weerhouden om Norris opnieuw van de baan te duwen,” legde hij uit. “Zijn intentie lijkt vooral om Ferrari aan een één-tweetje te helpen. Norris daarentegen had het over ‘eerlijk racen’, en dat is wat de stewards ook willen zien. Helaas zie ik Verstappen niet veranderen; hij wil simpelweg het kampioenschap winnen.” Dat de stewards partijdig zouden zijn, ontkent Johnny Herbert stellig. “We houden ons aan de regels en richtlijnen van de FIA,” besloot hij. “Bewe­ren dat we ‘partijdig’ zijn, is belachelijk.”

