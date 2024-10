Ook Lewis Hamilton geeft zijn mening over het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de Grand Prix van Mexico. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is de Nederlander eerder met vergelijkbare acties weggekomen, omdat het een grijs gebied is in het reglement. Charles Leclerc is ondertussen wel blij met Verstappens manier van rijden.

Het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen bleef ook bij de andere coureurs op de grid niet onopgemerkt. Lewis Hamilton reed achter de twee rivalen op het moment van de strijd, en profiteerde uiteindelijk van de tijdstraffen van de Nederlander door op de vierde plek te eindigen. Verstappen moest genoegen nemen met P6.

“Ik heb het niet gezien”, vertelt Hamilton na de race, aan de aanwezige media. “Ik zag een groep auto’s voor me en ik zag een rookpluim, van stof. En ik wist dat hij (Verstappen, red.) het was. Ik wist dat het hem moest zijn geweest. Ik had zoiets van: ‘Zeker weten, dat is hem!’”

Hamilton haalt uit

Hamilton snapt wel dat er na de race een controverse over de twee incidenten tussen Verstappen en rivaal Norris ontstond. “Het is altijd een grijs gebied geweest”, vindt de Mercedes-coureur. “Daarom is hij (Verstappen, red.) er zo lang mee weggekomen. Ze moeten waarschijnlijk zeker wat aanpassingen doen.”

De zevenvoudig wereldkampioen lijkt ook meteen naar zijn eigen incident met Verstappen op de baan te verwijzen, tijdens de Grand Prix van Italië in 2021. “Ik heb het vaak meegemaakt met Max en je zou niet zomaar de auto aan de binnenkant boven je hoofd moeten kunnen lanceren en er dan vandoor gaan en nog steeds je positie behouden”, aldus de Britse coureur.

Leclerc wel blij met Verstappen

Waar Hamilton vooral kritiek lijkt te hebben op de acties van Verstappen, is toekomstig Ferrari-collega Charles Leclerc eigenlijk wel blij met de manier van rijden van de Nederlander. “Ik juich het toe dat Max zo agressief mogelijk is tegen Lando, omdat het mij helpt”, vertelt Leclerc. “Het geeft me in ieder geval kansen om dichter bij Lando te komen in het coureurskampioenschap, want het is nog steeds een gevecht.”

