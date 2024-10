Lewis Hamilton staat in Brazilië waarschijnlijk een hereniging met zijn oude team McLaren te wachten. De zevenvoudig wereldkampioen stapt naar verluidt namelijk in de McLaren-bolide van 1990, waarin Ayrton Senna zijn tweede wereldkampioenschap won. Hamiltons demonstratie in São Paulo is een eerbetoon aan de in 1994 overleden Braziliaanse coureur.

Het is dertig jaar geleden dat Ayrton Senna tijdens de 1994 San Marino Grand Prix om het leven kwam, en de Formule 1-wereld staat daarom het hele jaar al stil bij het overlijden van de drievoudig wereldkampioen. Lewis Hamilton is, volgens PlanetF1, de laatste in de reeks van coureurs die een eerbetoon aan Senna brengen, door in Brazilië een rit in de iconische MP4/5B te maken.

LEES OOK: Hamilton worstelt opnieuw met ‘rampzalige’ Mercedes: ‘Had sneller moeten zijn’

Hamiltons eerbetoon op Interlagos, in het thuisland van Senna, is onderdeel van het evenement ‘Senna Sempre’, wat vrij vertaald vanuit het Portugees naar ‘Senna voor altijd’. Het evenement wordt op de zaterdag om vijf uur lokale tijd gehouden, na afloop van de sprintrace en de kwalificatiesessie voor de zondag. Eerder dit jaar reed oud-F1-coureur Sebastian Vettel al in Senna’s 1993 McLaren-bolide tijdens het Grand Prix-weekend in Emilia-Romagna.

Held

Hamilton heeft al vaker zijn bewondering voor de legendarische Braziliaanse coureur uitgesproken. “Iedereen houdt van een winnaar. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. En Ayrton Senna was een van de grootste winnaars die deze sport ooit heeft gehad”, omschreef Hamilton zijn idool eerder in een column voor de BBC. “Maar meer dan dat, hij was een echte held, een iconisch personage dat mensen van over de hele wereld inspireerde.”

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!