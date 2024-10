Lewis Hamilton moest zich tijdens de kwalificatie voor de GP van Mexico tevredenstellen met de zesde tijd. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog steeds moeite met zijn geüpgradede Mercedes. De onvoorspelbaarheid van de W15, die hem dit seizoen vaker parten heeft gespeeld, zat hem ook in Mexico-Stad weer in de weg. Hamilton heeft dan ook lage verwachtingen van de aankomende Grand Prix.

Ondanks een aantal positieve vrije trainingen merkte Hamilton dat hij zich tijdens de kwalificatie niet kon meten met zijn rivalen van Ferrari, Red Bull en McLaren. “De derde training voelde heel goed,” zei hij achteraf. “Daarom hebben we ook weinig meer veranderd in aanloop naar de kwalificatie. We hebben de vleugel juist afgesteld en het daarbij gelaten. Verder konden we toch niet veel veranderen aan de set-up; de prestaties zijn nu eenmaal wat ze zijn.”

Tijdens de zaterdagnummer kwam Hamilton erachter dat zijn bolide zich weer volledig anders gedroeg. “Alle grip aan de achterzijde was opeens weg,” verzuchtte de 39-jarige coureur. “De auto voelde weer eens compleet anders.” Het is niet de eerste keer dit jaar dat Hamilton worstelt met de ‘onvoorspelbare’ W15. In het verleden heeft dat ook weleens goed uitgepakt en kwam de auto in aanloop naar de race opeens tot leven. In Mexico vreest Hamilton – die dit jaar al twee Grands Prix won – echter voor het tegenovergestelde.

‘Rampzalig’

“Het zal interessant zijn om te zien hoe het tijdens de race gaat,” vervolgde hij hoopvol. “In principe hebben we de auto weer verbeterd, dus hij zou veel sneller moeten zijn.” Toch heeft de Mercedes-coureur geen hoge verwachtingen. “Zodra één wiel loskomt van de grond, stuitert de hele auto op en neer; dat is echt rampzalig.”

“Ik verwacht dus niet dat we kunnen concurreren met de jongens voor ons,” doelde Hamilton op Verstappen, Norris en de beide Ferrari’s. “Ze liggen gewoon te ver voor. We zullen zien hoe het uitpakt. Ik wil er in ieder geval voor zorgen dat ik het einde van de race haal.” Tijdens de afgelopen GP in Austin moest Hamilton al vroeg het veld ruimen; door een onhandige spin belandde hij in de grindbak.

