Carlos Sainz verovert in de ijle lucht van Mexico-Stad zijn eerste pole position van 2024. Toch smaakt die bitterzoet, stelt de Spanjaard, die na dit seizoen bij Ferrari plaats moet maken voor Lewis Hamilton. “Ferrari strijdt volgend jaar, denk ik, mee voor de titel. Maar dan ben ik er niet meer.”

Carlos Sainz kent zaterdagmiddag op het Autódromo Hermanos Rodríguez weer eens een van zijn goede kwalificatiedagen. Hij snelt in Ferrari’s SF-24 met ruime marge naar de beste tijd. Voor Max Verstappen, Lando Norris en teamgenoot Charles Leclerc. Het bezorgt hem een gelukzalig, bekent de Spanjaard. “Het is niet normaal twee van zulke sterke rondjes achter elkaar te rijden in Mexico, waar je veel glijdt en het lastig is een goede ronde aan elkaar te knopen. Maar mijn laatste twee rondjes waren bijna perfect”, analyseert Sainz. “Het is goed te zien dat we de vorm van Austin (Leclerc won in Amerika voor Sainz, red) hebben meegenomen. Daarom had ik ook goede hoop voor Mexico.”

De snelheid van Ferrari’s uitdager en zijn eigen vorm geven hem veel vertrouwen voor de laatste vijf races van zijn afscheidstournee bij de Italiaanse renstal. Tegelijkertijd is er enig verdriet, zo geeft Sainz eerlijk toe. “Ik heb het sterke gevoel dat Ferrari volgend jaar om het kampioenschap gaat meestrijden. Maar ik zal er niet meer zijn om dat te kunnen doen, terwijl ik lang onderdeel geweest ben van het team en de afgelopen vier jaren een grote bijdrage heb geleverd om zover te komen. Het feit dat ik zelf goed rijd, snel ben in de auto en over vijf races vertrek doet me toch een beetje pijn. Het voelt niet fijn. Maar het is wat is”, beseft Sainz. “Ik ga in de laatste vijf races proberen nog zo vaak mogelijk te winnen en podiumplekken te halen en daar ook van te genieten. Daarna ga ik wel over volgend jaar nadenken.”

Lees hier alles over de GP van Mexico