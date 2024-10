Jos Verstappen vindt het opvallend dat zoon Max tweemaal een tijdstraf van tien seconden kreeg tijdens de GP van Mexico. De Red Bull-coureur moest zijn tweede plek verdedigen tegen een aanvallende Lando Norris, maar de stewards oordeelden dat hij daarbij over de schreef ging. Verstappen senior benadrukt na afloop dat niet alle stewards even objectief zijn tegenover Max.

Na een eerdere krachtmeting tijdens de GP in Austin, waarbij Lando Norris een tijdstraf kreeg voor inhalen buiten de baan, was het in Mexico-Stad Max Verstappen die berispt werd. De Nederlander moest tijdens zijn eerste pitstop liefst twintig seconden langer in de pitstraat blijven. Jos Verstappen erkent in gesprek met De Telegraaf dat de manoeuvres van zijn zoon misschien ‘iets te veel van het goede waren’, maar vermoedt ook dat sommige stewards Max gewoon niet mogen.

Belangenverstrengeling

“Je kunt er lang over blijven speculeren, maar uiteindelijk maakt het geen verschil,” legde Jos Verstappen uit. “Max rijdt toch zoals hij wil. Hij moet wel, want de auto is voorlopig gewoon niet goed genoeg. Hij doet er alles aan om de titel te winnen en gaat zijn rijstijl echt niet aanpassen alleen omdat er een paar stewards zijn die hem niet mogen.” Verstappen senior verwees naar de Brit Johnny Herbert en Tim Mayer, wiens vader Teddy betrokken was bij het debuut van McLaren in de Formule 1.

“De FIA zou eens goed moeten kijken naar de samenstelling van de stewards,” vervolgde Jos Verstappen. “Wie daar wordt aangesteld en of er sprake is van belangenverstrengeling, bijvoorbeeld oud-coureurs die meer sympathie hebben voor bepaalde rijders of teams.” Desondanks ziet Verstappen senior het gebrek aan prestaties bij Red Bull als een groter probleem. Ook in Mexico-Stad betreurde hij de matige prestaties van de RB20. “Dat zag je ook aan de resultaten van zijn teamgenoot,” besloot de Limburger. “Zelfs Haas was sneller.”

