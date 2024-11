Lando Norris zag titelrivaal Max Verstappen afgelopen weekend verder uitlopen in het kampioenschap. Dankzij een overtuigende overwinning in São Paulo heeft de Nederlander zijn voorsprong uitgebreid tot tweeënzestig punten. Zodoende is de kans groot dat Verstappen zich tijdens de aankomende GP in Las Vegas tot kampioen kroont. McLaren-teambaas Andrea Stella geeft toe dat het team zich vooral focust op de constructeurstitel.

Het Duitse Autosport vroeg Andrea Stella naar de laatste drie Grands Prix – eind november begint een nieuwe triple header die beide kampioenschappen zal beslissen. Reist McLaren met een andere mindset naar Las Vegas nu het verschil tussen Norris en Verstappen verder is gegroeid? “Ik denk dat er niets is veranderd,” antwoordde de Italiaan. “Het constructeurskampioenschap was altijd onze prioriteit.”

“Ook als we als team moesten ingrijpen tijdens een race, was dat altijd ondergeschikt aan onze ambities voor de constructeurstitel,” voegde Stella eraan toe. Heeft McLaren dan geen vertrouwen in Norris’ kansen om het kampioenschap voor coureurs te winnen? “Ik denk niet dat hij (Norris, red.) ooit enige druk heeft ervaren,” verzekerde Stella. De teambaas benadrukt dat het team zich altijd heeft gefocust op de individuele races – per weekend maximaliseren was het belangrijkst.

Constructeurstitel

McLaren gaat nog altijd aan kop bij de constructeurs; het verschil met nummer twee Ferrari bedraagt zesendertig punten. “We hebben altijd genoten van deze uitdaging. Rekenkundig gezien maken we nog kans op de coureurstitel, maar ik denk dat zowel Lando Norris als Oscar Piastri zich weer gewoon gaan focussen op het winnen van de race.”

Met achtereenvolgens races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi voor de boeg, schat Andrea Stella de kansen voor McLaren hoog in. “Qatar en Abu Dhabi zijn veelbelovend, daar zouden we op basis van de rest van het seizoen heel goed moeten zijn,” legde hij uit. “Ik verwacht dat Vegas meer een Ferrari-circuit is. Er is nog van alles mogelijk, maar het constructeurskampioenschap is onze prioriteit.”

