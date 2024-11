Martin Brundle heeft tijdens een interview met Sky Sports teruggeblikt op de Grand Prix van Brazilië. Volgens Brundle heeft Max Verstappen een ‘killer instinct’ dat hem in staat stelt races te domineren, terwijl Lando Norris dat instinct nog een beetje mist. Er staan nog drie races op de kalender, maar volgens Brundle is er al veel duidelijk geworden.

Max ongrijpbaar in Brazilië

Tijdens de regenrace van Brazilië heeft Verstappen weer eens laten zien waarom hij de top van de Formule 1 domineert. “De omstandigheden pasten perfect bij zijn talent,” stelt Brundle. Hoewel de Nederlander door een rode vlag in de kwalificatie werd getroffen, bleef hij in de race kalm en geduldig. “Hij wilde anticiperen op een situatie met een safety car of rode vlag en wist precies wat hij moest doen. Daarna was hij weg en won hij met een voorsprong van 19 seconden.” Volgens Brundle is dit een klassieke prestatie van Verstappen.

Norris mist ervaring voor de strijd om het kampioenschap

Lando Norris heeft dit seizoen regelmatig de snelheid laten zien om zich met de besten te meten, maar echte overwinningen blijven uit. Van zijn zeven pole positions is hij er alleen in Singapore in geslaagd om de leiding vast te houden. “Lando heeft geweldige prestaties geleverd, maar hij mist nog de ervaring om voor het kampioenschap te vechten,” analyseert Brundle. “De druk en intensiteit zijn anders wanneer je echt om de titel strijdt, en daar leert hij dit jaar veel van.”

Brundle merkt op dat Norris soms lijkt te missen wat Verstappen wel heeft: een ‘killer instinct’. “Max is bikkelhard en schuwt geen risico’s, en dat zie je minder bij Lando. Maar hij ontwikkelt zich en leert veel in dit seizoen.”

Focus op 2025

Volgens Brundle is het nu vooral belangrijk dat Norris zich op volgend seizoen richt, in plaats van te veel energie te verspillen aan het huidige kampioenschap. “Hij moet zich voorbereiden op de strijd om het kampioenschap volgend jaar, want de auto’s hebben dan de maximale ontwikkeling bereikt en het veld zal dichter bij elkaar liggen dan ooit.” Brundle verwacht dat 2025 een seizoen wordt waarin iedere fractie telt – en dat zou wel eens in het voordeel kunnen werken van Norris.

