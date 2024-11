Ere wie ere toekomt! Lewis Hamilton, Braziliaans ereburger, zag hoe Max Verstappen dit weekend de grote held werd in ‘zijn’ São Paulo. De Nederlander trad, na een fenomenale inhaalrace op een regenachtig Interlagos, in de voetsporen van Ayrton Senna. Terwijl Hamilton zelf nipt in de punten reed, kon hij niet anders dan zijn rivaal feliciteren met een ‘geweldige’ triomf.

Max Verstappen postte na zijn overwinning in São Paulo – uiteraard – een gepaste foto op Instagram. Na vier maanden zonder zege verzekerde de Nederlander zich weer van de winst. Verstappen en het team van Red Bull vierden deze overwinning alsof het zijn eerste Formule 1-triomf was. Dat is ook niet zo gek: Verstappen mocht maar liefst zesentwintig punten bijschrijven op Interlagos en deelde daarmee een flinke tik uit aan titelrivaal Lando Norris.

Lewis Hamilton zag de foto van Verstappen ook voorbij komen op zijn tijdlijn. “Wat een geweldige race, gefeliciteerd,” schreef de 39-jarige Brit in het commentaar. Tijdens het kampioenschap van 2021 waren de twee coureurs elkaars grootste rivalen, maar tegenwoordig lijkt het onderlinge respect groter dan ooit. Hamilton was overigens niet de enige oud-kampioen die van zich liet horen. “Fantastisch gereden, gefeliciteerd,” reageerde Fernando Alonso, nog een bewonderaar van Verstappen.

