Beide Alpine-coureurs stonden zondag – tot ieders verbazing – op het podium in São Paulo. Alleen Max Verstappen wist Esteban Ocon en Pierre Gasly achter zich te houden. Het team scoorde maar liefst drieëndertig punten met deze stunt in Brazilië en schoot daarmee van de negende naar de zesde plaats in het kampioenschap. Alpine is daardoor spekkoper, weet ook adviseur Flavio Briatore.

Alpine steeg dit weekend liefst drie plaatsen in het constructeurskampioenschap – Williams, Visa RB én Haas werden ingehaald. Deze positie levert het team bovendien een flinke som extra prijzengeld op. In het uiterst competitieve middenveld zorgt een sprong in het kampioenschap al snel voor een extra beloning, maar een stijging van drie plaatsen is uitzonderlijk lucratief.

Flavio Briatore, oud-teambaas en sinds dit jaar adviseur bij Alpine, weet precies wat deze sprong in het kampioenschap oplevert, zo vertelde hij tegenover de Italiaanse editie van Sky Sports. “Van de negende naar de zesde plaats – daarmee hebben we precies 29,2 miljoen euro verdiend,” aldus de zakenman. “Het is het eerste wat ik vroeg,” grapte hij. Briatore, die eerder riep dat Alpine pas in 2026 weer op het podium zou staan, geeft wel toe dat het team geluk heeft gehad.

“Zonder iets af te doen aan Ocon en Gasly, die ongelofelijk hebben gereden, moet ik toegeven dat we ook geluk hebben gehad,” vervolgde hij. “Ik denk dat we een auto hebben die gewoon goed presteert in de regen. Helaas denk ik niet dat we neerslag mogen verwachten tijdens de aankomende drie races. Onze coureurs hebben wel bewezen dat, temidden van allemaal jonge coureurs, ervaring nog steeds telt.”

Flavio Briatore keerde eerder dit jaar terug in de Formule 1 als adviseur van Alpine. Dat ging gepaard met de nodige kritiek – de Italiaan is nu eenmaal een controversieel figuur binnen de sport. Na wereldtitels te hebben gewonnen met Michael Schumacher en Fernando Alonso, moest hij in 2009 noodgedwongen het veld ruimen. Door zijn betrokkenheid bij crashgate – het schandaal waarbij Nelson Piquet Jr. zijn bolide met opzet in de muur reed – werd hij zelfs even verbannen uit de Formule 1.

