De hele racewereld keek vol verbazing toe hoe Max Verstappen zondag van de zeventiende naar de eerste plek reed in São Paulo. In de regen kon niemand de drievoudig wereldkampioen de baas. Red Bull-teambaas Christian Horner kreeg na afloop zelfs een telefoontje van Bernie Ecclestone – de voormalig Formule 1-baas feliciteerde hem met deze indrukwekkende triomf.

Christian Horner blikte in een gesprek met The Mirror terug op het weekend in Brazilië en de briljante overwinning van Max Verstappen. In een chaotische regenrace behaalde de Nederlander zijn tweeënzestigste zege. Alleen al bij de start schoot hij van P17 naar P11, waarna hij snel doorstootte naar de voorhoede. Horner is vanzelfsprekend apetrots op zijn coureur en onthulde dat meerdere Formule 1-kopstukken – onder wie Bernie Ecclestone – hem wilde feliciteren.

“Bernie (Ecclestone, red.) belde me na de race,” onthulde de Red Bull-teambaas. “Hij zei: ‘Ik heb alle groten zien rijden, maar dit is een van de allerbeste prestaties die ik ooit heb gezien’.” Horner hecht veel waarde aan het commentaar van de 94-jarige Ecclestone. De Britse zakenman en voormalig Formule 1-baas heeft immers talloze grootheden zien racen. “Hij (Ecclestone, red.) is iets ouder dan ik en heeft iets meer gezien,” grapte Horner. “Het zegt dus wel wat als je complimenten krijgt van zo’n icoon.”

