Een titelstrijd? Volgens Helmut Marko zijn de laatste drie races van het seizoen eerder een formaliteit. De Red Bull-adviseur denkt dat Max Verstappen met zijn briljante overwinning in São Paulo al de genadeklap heeft uitgedeeld. Lando Norris moet nu nog tweeënzestig punten goedmaken om de titel te winnen – een onmogelijke opgave, aldus Marko.

De overwinning van Max Verstappen in Brazilië – zijn eerste in vier maanden tijd – was een behoorlijke opluchting voor Red Bull. De Nederlander was de afgelopen weken onderhevig aan scherpe kritiek. Met name de manier waarop hij zich verdedigde ten opzichte van Lando Norris werd als ‘niet kampioenswaardig’ bestempeld. Maar met een spectaculair optreden in de regen in São Paulo snoerde Verstappen zijn critici de mond, aldus Helmut Marko.

‘Titel is al beslist’

“Nadat er zoveel onzin is verspreid, doet hij dit,” zei een trotse Helmut Marko tegen De Telegraaf. “Max vloog. Hij was foutloos, en dat konden we van Lando Norris niet zeggen,” vervolgde Marko streng. De McLaren-coureur leek in de slotfase van de race een aantal kostbare foutjes te maken. “Of dit een grote stap is richting de titel?” vervolgde de 81-jarige Oostenrijker. “Nee, de titel is al beslist. We hebben al gezien wie de echte kampioen is.”

Marko had vanaf het begin van de race al vertrouwen in de kwaliteiten van Verstappen. Dat gold niet voor iedereen binnen de Red Bull-gelederen. Zo onthulde de man uit Graz dat hij opnieuw een weddenschap had afgesloten met Max’ race-ingenieur, Gianpiero Lambiase. “Ik had gewed dat Verstappen op het podium zou eindigen,” vertelde Marko triomfantelijk. “Lambiase dacht van niet. We hebben er honderd dollar op gezet. Ik dacht overigens dat hij alleen een podiumplek zou halen, niet de overwinning. Max moet daar altijd een schepje bovenop doen,” besloot hij vrolijk.

