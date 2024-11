De afgelopen weken was er veel te doen over de subjectieve berichtgeving van de Britse media jegens Max Verstappen. De Nederlandse kampioen klaagde onder andere dat hij veel kritiek kreeg te verduren, puur omdat hij ‘het verkeerde paspoort heeft’. Na zijn zege in São Paulo vroeg Verstappen zich dan ook hardop af waar alle Engelse pers gebleven was. Inmiddels hebben verschillende kopstukken van de Britse media zich uitgesproken tegen de Nederlander.

Na de GP van São Paulo verscheen winnaar Max Verstappen, samen met de podiumfinishers Esteban Ocon en Pierre Gasly, in de officiële FIA-persconferentie. Temidden van alle interviews met de aanwezige journalisten had de Limburger zelf ook een prangende vraag. “Waar is alle Britse pers gebleven?” vroeg hij zich lachend af. Will Buxton, presentator van F1TV en bekend van Drive to Survive, legde op sociale media uit waarom alle Engelse media ontbrak.

“Het was een beetje een brutale opmerking van Verstappen,” schreef Buxton op X. “Als je een Britse journalist bent, ga je meestal alleen naar de officiële persmomenten als Hamilton, Norris of Russell in de top drie is geëindigd. Alleen als er echt iets controversieels is gebeurd, is de persconferentie interessanter dan de unieke quotes die je kunt halen bij de coureurs die in de paddock rondlopen. Van de bijeenkomsten van de FIA krijgen we achteraf toch wel een transcript.”

Geen vooroordelen?

David Croft, commentator bij Sky Sports, was het daar roerend mee eens. Hij wees op het feit dat er überhaupt weinig mensen aanwezig waren bij de persconferentie. “Er zit meer achter,” schreef hij op zijn eigen X-account. “Je kunt niet zomaar mensen aanvallen en stellen dat ze vooroordelen hebben. Zelf woon ik deze persmomenten nooit bij, ongeacht wie er gewonnen heeft.”

Croft legde verder uit dat de bijeenkomsten na de race alleen voor de geschreven media zijn en dat hij als racecommentator dus geen baat heeft bij deze momenten. “De citaten uit deze persconferenties zijn achteraf vrij verkrijgbaar voor alle media, dus andere journalisten waren op dat moment waarschijnlijk ergens anders een quote aan het halen, in de wetenschap dat ze niets missen van wat er bij de FIA gezegd wordt”, besloot hij.

