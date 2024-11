In Argentinië heeft hij inmiddels de status van superster. Franco Colapinto stal er in een paar maanden ieders hart, inclusief dat van Lionel Messi. “Hij heeft in zijn leven nooit iets cadeau gekregen.”

Colapinto (21) siert deze maand in Mexico de cover van het prestigieuze tijdschrift Forbes, een eer die voor weinigen is weggelegd. Dat is geen toeval. De Argentijn heeft sinds zijn debuut in de Formule 1, begin september bij Williams als vervanger van Logan Sargeant, indruk gemaakt. Colapinto is een rijzende ster in Latijns-Amerika. Maar wie is deze nieuwkomer, in de opstapklassen bij het Nederlandse MP Motorsport gevormd en gekneed? We vroegen het in de paddock aan insiders die bekend met hem zijn.

Nelson Valkenburg, F1-commentator Viaplay: “Zeker toen Franco wat jonger was, was hij een beetje een wildebras achter het stuur. Hij was toen ook al supersnel, alleen niet constant. Hij maakte heel veel fouten. Dat had ermee te maken dat hij geen geld had. Hij kon nooit testen, begon wedstrijden met een achterstand en moest dat dan altijd goed maken door te overpushen. Nu hoeft dat niet meer. In de Formule 2 en Formule 3 zag je hem settelen.

Dat hij opvalt en het goed doet laat zien hoeveel talent er werkelijk is en hoeveel F1-waardige coureurs er zijn. Niemand zei over hem: hij is het supertalent. Ook de prestaties van Kimi Antonelli (volgend jaar Mercedes) en Oliver Bearman (volgend jaar Haas) laten zien dat je verder moet kijken dan de uitslagen. Maar iedereen die met Colapinto heeft gewerkt, was ervan overtuigd dat hij goed genoeg is voor Formule 1. Hij is mentaal weerbaarder geworden, de mensen om hem heen hebben hem wat dat betreft echt moeten sturen, zodat hij wat rustiger werd. Hij is een echte Latino en dat brengt hij nu naar het circuit.”

Juan Fossaroli, Argentijn en F1-volger FOX Sports: “Ik ken Franco heel lang. Toen ik al Formule 1 versloeg, begon hij met karten. Weet je dat hij in 2018 heeft meegedaan aan de Jeugd Olympische Spelen in Argentinië? Daar won hij de kartwedstrijd, destijds een demonstratiesport. Hij heeft altijd goed gepresteerd, maar niemand in de wereld wist wie Franco was. Toen hij in de Formule 3 kwam, begonnen we een relatie op te bouwen. Hij is nog steeds dezelfde, aardige vent en in mijn ogen een supertalent.”

Jamie Campbell-Walter, Colapinto’s manager: “Franco’s ouders hebben hem op zijn veertiende alleen naar Europa gestuurd, school deed hij online. Hij begon als ontwikkelingscoureur bij CRG, een Italiaans kartteam, en woonde boven de fabriek. Hoewel hij aan races meedeed, reed hij vaak met onderdelen en motoren voor het volgende jaar. Zijn kartloopbaan was niet bijzonder, want hij had geen geld. CRG onderkende zijn talent, daarom mocht hij als ontwikkelingscoureur gratis rijden. Eind 2018 had zijn vader voor een race betaald in de Spaanse F4. Maria, nu mijn vrouw, was manager van het team waarvoor hij reed. Franco had nooit eerder in een auto gereden, won desondanks een van de drie races.”

