Lewis Hamilton heeft ook in de tweede vrije training in Las Vegas de snelste tijd genoteerd. Max Verstappen heeft daarentegen de grootste moeite om de RB20 te temmen om het gladde asfalt en komt niet verder dan P17.

De tweede vrije training is misschien wel de belangrijkste van de drie trainingen dit weekend in Las Vegas. Vanwege het tijdstip komen de omstandigheden dan namelijk met meest in de buurt van de kwalificatie en de race op zondag.

Net als in de eerste training is het ook nu glibberen en glijden geblazen omdat de coureurs moeite hebben om de banden op temperatuur te krijgen. De sessie heeft dikwijls meer weg van Dancing on Ice want de een na de andere coureur schiet rechtdoor. Het is eigenlijk een wonder dat er geen schade wordt gereden op het stratencircuit.

Hamilton deelt de lakens uit

Na een half uur worden de zachte banden onder de bolides geschroefd om de kwalificatiesessie te simuleren. Mercedes is net als in de eerdere training vandaag snel en Lewis Hamilton stuurt zijn Mercedes naar de snelste tijd. Teamgenoot George Russell zet de derde tijd neer. Wordt dit weer een weekend waarin zij kunnen schitteren? Maar ook McLaren en Ferrari ogen sterk.

Schitteren doet Red Bull tot dusver niet in de gokhoofdstad van de wereld. Max Verstappen en Sergio Pérez worstelen met de balans van de RB20 en zullen alle zeilen moeten bijzetten om morgen beter voor de dag te komen. De leider in het kampioenschap komt niet verder dan P17 en zijn Mexicaanse teamgenoot blijft steken op P19. Kortom, er is flink wat werk aan de winkel voor het team uit Milton Keynes willen ze dit weekend de titel veiligstellen voor Verstappen.

