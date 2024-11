Het weekend waarin hij kampioen kan worden, is voor Max Verstappen In Las Vegas begonnen met een vijfde plaats in de eerste vrije training. Lewis Hamilton blijkt de snelste in een sessie waarin de coureurs veel moeite hebben om grip te vinden.

De absolute die-hards die om 3.30 uur Nederlandse tijd de wekker hebben gezet, op zijn gebleven of misschien werkverplichtingen of anderszins nachtelijke activiteiten hebben, worden tijdens de eerste sessie niet getrakteerd op al te veel spektakel. Wel is het plaatje weer fraai: racen in ‘Sin City’ blijft iets bijzonders, zowel in Vegas zelf als op tv. Al blijven het zéér ongelukkige aanvangstijden voor velen, zowel binnen als buiten de paddock.

Het beste nieuws van de eerste vrije training: er is geen oponthoud zoals vorig jaar, toen een losse putdeksel de hele sessie in de war schopte en zelfs een Ferrari-bolide vernielde. Het Italiaanse team geldt in de paddock als favoriet voor dit weekend. Maar hoe de krachtsverhoudingen echt liggen, is na de eerste training nog niet te zeggen.

Het is stoffig, het is glibberen en glijden, zoeken naar grip. Die wordt maar moeilijk gevonden. Verstappen heeft wat kleine issues tijdens de vrije training, kent echter geen grote problemen in Vegas. Incidenten blijven sowieso uit. Snel blijken vooral de beide Mercedes-coureurs: Hamilton troeft Russell in de slotfase af aan kop, voor wat het waard is. Wellicht dat VT2 meer duidelijkheid schept: die vindt qua omstandigheden op hetzelfde tijdstip plaats als de kwalificatie en de race.

