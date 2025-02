De kalender voor 2025 is definitief – we wisten al een tijdje waar en in welke weekenden er wordt geracet, maar maandag maakte de FIA ook de starttijden voor het aankomende Formule 1-seizoen bekend. De echte racefan had de komende vierentwintig Grands Prix natuurlijk al rood omcirkeld in de agenda staan, maar nu weten we ook hoe laat we voor de buis moeten zitten.

De Formule 1-kalender wijkt in 2025 niet veel af van die van het afgelopen seizoen. Er zijn geen nieuwe races toegevoegd; de Formule 1 doet dezelfde locaties aan als in 2024. Wel is de volgorde deels gewijzigd. Zo opent het seizoen met de Grand Prix van Australië op het Albert Park Circuit. Dat betekent dat we in Nederland de wekker moeten zetten voor de eerste wedstrijd van het jaar – de race start om 05.00 uur ’s ochtends, Nederlandse tijd.

GP Las Vegas

De meest opvallende verandering is de starttijd van de Grand Prix van Las Vegas. Het racespektakel in Nevada werd de afgelopen twee jaar op zaterdagavond om 22.00 uur lokale tijd verreden. In 2025 wordt de start echter twee uur naar voren gehaald. Meer tijd voor de winnaar om een feestje te bouwen in de gokhoofdstad? Voor Nederlandse kijkers betekent het in ieder geval dat de race op zondagochtend om 05.00 uur begint. Wederom de wekker zetten dus, of gewoon extra lang doorfeesten op zaterdagavond.

De Nederlandse GP op Zandvoort gaat ‘gewoon’ weer om 15.00 uur van start. Voor alle starttijden van het Formule 1-seizoen 2025, zie het onderstaande bericht van de FIA. Houd er rekening mee dat de weergegeven tijden lokaal zijn voor de betreffende Grand Prix-locatie.

