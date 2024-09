Alex Albon kwam dit weekend als negende over de streep tijdens de Italiaanse Grand Prix. Het is de zoveelste keer dit jaar dat de Brits-Thaise coureur zijn Williams in de top tien weet te krijgen – inmiddels is hij verantwoordelijk voor alles zes WK-punten van de Britse renstal. Albon, die zich voor de komende jaren aan Williams heeft verbonden, hoopt met de juiste upgrades verder te klimmen in het kampioenschap.

LEES OOK: Colapinto ondersteboven van racedebuut: ‘Zat maandag nog in een Formule 2-simulator’

“Het was een intense race,” zei Alex Albon achteraf over de GP in Monza. “Niet omdat ik zo hard moest racen, ik reed de hele tijd in niemandsland, maar omdat ik de hele tijd de druk voelde van de concurrentie. Kevin (Magnussen, red.) verdween in de verte en Fernando (Alonso, red.) hijgde in mijn nek op een nieuwe set banden. Het was heel moeilijk.”

“Het was zo’n race waar de aanhouder wint en ik wist gewoon dat ik consistent moest blijven en mijn banden moest sparen”, vervolgde de 28-jarige coureur. “Toen Alonso dichterbij kwam, voelde ik me wel een beetje opgejaagd, maar we hielden stand.” Albon wist zijn tiende startplek gedurende de race te beschermen. Dankzij een penalty voor Magnussen schoof hij op de valreep door naar P9 en scoorde hij twee punten namens Williams.

‘Alpine inhalen’

“We moeten deze momenten optimaal benutten, want zo vaak komen ze niet voorbij”, concludeerde hij. “We hebben duidelijk punten misgelopen in Zandvoort – dat is jammer want daar hadden we juist moeten scoren. Op deze manier verliezen we het van onze naaste rivaal, Alpine. We zitten in een soort langzame opbouw, en we beginnen er net weer in te komen. We hebben eindelijk een upgrade geïntroduceerd, laten we hopen dat het daar niet bij blijft. Het doel is om Alpine in te halen en de achtste plek in het kampioenschap te bemachtigen.” De Franse renstal staat momenteel op dertien WK-punten.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!