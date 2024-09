Eenvoudig was het niet, knap des te meer hoe Franco Colapinto in zijn racedebuut vanaf P18 nog bijna punten pakte. De nieuwbakken Williams-coureur was er na afloop van de Grand Prix van Italië ondersteboven van.

“Het was lastig, maar ook fantastisch”, vertelde hij F1TV na afloop met een grijns van oor tot oor. Spanning, twijfel; het was er naar eigen zeggen allemaal bij hem voor de race. “Ik had in de trainingen niet langer dan acht rondjes achterelkaar gereden. Ik kon bijvoorbeeld geen lange run doen met veel benzine in de auto. Dus tijdens de race waren een paar dingen nieuw voor me. Dat ik dan nog bijna punten pak, is geweldig.”

De 21-jarige Argentijn, de rest van het seizoen de vervanger van de ontslagen Logan Sargeant, toonde zich tevreden met P12. Zeker gezien het feit dat hij als achttiende startte. “En ook gezien de voorbereidingen, alle haast deze week. Afgelopen maandag zag ik nog in een Formule 2-simulator.”

Colapinto reed in die klasse tot dit weekend voor het Nederlandse MP Motorsport. De rest van het jaar is Williams zijn werkgever, in de Formule 1. Met als teamgenoot Alex Albon, voor wie Colapinto na zijn racedebuut lovende woorden had. “Ik had zoveel vragen voor hem de afgelopen dagen en hij heeft ze allemaal geduldig beantwoord. Daar ben ik hem enorm dankbaar voor, net als het hele team. Dit geeft vertrouwen voor de volgende race in Azerbeidzjan.” Met een lach: “En ik heb iets meer tijd om me daar op voor te bereiden.”

