Het contract van de Belgische Grand Prix loopt af na de editie van komend weekend maar de organisatoren hebben de komende dagen een kort lijntje naar de Formule 1. “Ze zullen mijn kantoor vast vaak bezoeken”, zegt F1-baas Stefano Domenicali die verder meldt dat de deur voor Spa nog altijd niet gesloten is.

“Het klopt dat we nog altijd in gesprek zijn met andere promotors om te zien of zij al klaar zijn voor een toezegging dit jaar of volgend jaar. We zoeken naar een mix van races van één-derde in Europe, één-derde in het verre oosten en de rest in Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Natuurlijk gaat het dan over de zakelijke kant, investeringen en fees. Dat is belangrijk, maar we hebben ook altijd gezegd dat de traditionele races die zulke bedragen niet kunnen betalen, ons respect hebben.”

Wat Spa wel voor zich heeft spreken, is de populariteit bij de fan. Uit enquetes blijkt dat een groot deel van de tv-kijker vindt dat de Belgische Grand Prix moet blijven, dat deze bij het DNA van de Formule 1 hoort. Locaties als Spa maar ook Paul Ricard staan onder druk na toevoegingen van Las Vegas, Qatar en mogelijk ook Zuid-Afrika.

“Maar Spa en Monza kunnen niet alleen op hun historie vertrouwen, dat is niet genoeg”, benadrukt Domenicali. “Er moet geïnvesteerd worden in de toekomst. Monza zal de infrastructuur ook moeten verbeteren. (…) Je kan er vanuit gaan dat dergelijke locaties altijd besproken worden want dat hoort zo. Maar ze kunnen niet achterover leunen op hun historie, dat zou niet juist zijn.”

“Wat mensen soms vergeten, is dat België al eerder eens van de kalender is verdwenen. Maar ze kwamen wel altijd weer terug. Het is een prachtige locatie, zonder twijfel. En daarom zijn we nog altijd in gesprek.”

