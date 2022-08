Het is het summum voor iedere coureur, de afdaling naar Eau Rouge en de 17 procent steile klim naar Raidillion. Maar wat is misschien nog wel intimiderender dan door deze iconische bocht razen? De schop erin zetten.

Circuitontwerper- en restaurateur Jarno Zaffelli van het ingenieursbedrijf Dromo kreeg de opdracht de beroemdste bocht ter wereld onder handen te nemen. Zaffelli is bekend van zijn werk aan het Circuit Zandvoort, waar hij niet één maar twee kombochten uit de grond stampte. De Italiaan is een fervent liefhebber van banen die zijn gevormd door de natuurlijke omgeving, zoals Zandvoort en Suzuka.

Lees ook: Weerbericht GP België: krijgt Spa-Francorchamps herhaling van vorig jaar?

Jarno Zaffelli van DROMO is ook verantwoordelijk voor de update van het circuit in Zandvoort.

Het legendarische circuit in de Ardennen is misschien wel het beste voorbeeld van een baan die volledig in harmonie is met de natuur. “Toen we de opdracht kregen, riep ik eerst ‘Yes!’ en ook meteen ‘Oh…”, lacht Zaffelli. “Het was best even spannend, je kan het eigenlijk alleen maar verkeerd doen. Het was natuurlijk niet een complete renovatie, meer een reparatie.”

Twee aspecten van de knik waren de afgelopen jaren meerdere keren onderwerp van discussie. Antoine Hubert kwam er in 2019 om het leven, zijn auto kwam bovenop Raidillion na een crash terug op de baan waarna zijn auto in de zijkant werd geramd door de achteropkomende Juan Manuel Correa. Dit terugstuiteren bij ongelukken, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant is sindsdien vaak aangekaart door coureurs in de verschillende klassen, niet alleen in de Formule 1.

Lees ook: Nieuwe, permanente tribune Eau Rouge op Spa-Francorchamps officieel geopend

Uit balans

“We hebben er een langere run-off gemaakt en de hoek van de bandenstapel aangepast. Als het goed is stuiteren auto’s na een crash bovenop niet meer de racelijn op.” Het tweede euvel van Eau Rouge dat Zaffelli heeft aangepakt, is de hobbel in de compressie beneden. Die bracht auto’s vaak uit balans. “Die maakte de bocht zeer moeilijk. Hij is nu verdwenen, waardoor het oppervlak gladder is geworden en de bocht als geheel een betere flow heeft gekregen. Men vroeg zich zelfs af waar de compressie gebleven is, maar wees niet bang: Eau Rouge is verder hetzelfde gebleven. Als je van bovenaf kijkt, is er niets veranderd. Sinds de werkzaamheden hebben er onder meer GT’s een 6-uurs race gereden, dat zijn niet de meest geavanceerde auto’s maar de reacties waren verbaasd. Ze waren twee seconden sneller dan voorgaande jaren.”

De winst werd niet alleen gepakt in de iconische bocht, Speakers Corner heeft namelijk ook een Zaffelli-sausje gekregen. “Daar hebben we ook een hobbel weggehaald, waardoor ze met de GT nu een andere snellere racelijn konden rijden. Daardoor kwamen ze met meer snelheid aan bij de snelle linker, Pouhon. Voor Bruxelles is ook een bult verwijderd trouwens.” Deze tijdwinst trok ook de aandacht van Pirelli waar ze zich enige zorgen maken over de druk op de banden. “Maar ze zijn gerustgesteld. Het zal wel de vraag zijn of de teams op de nieuwe versie hun simulaties hebben kunnen doen. Het werk is in maart gedaan en in juni is de baan opnieuw ingescand. Ik ben benieuwd of ze met de nieuwe data hebben kunnen werken”, zegt Zaffelli. “Maar het zou kunnen dat de nieuwe generatie auto’s in rondetijd de vorige auto’s kunnen evenaren.”

Lees ook: Zoekende coureurs in de steile Hugenholtz: ‘Ze hebben nog veel rondes nodig’

Er is ook nog een derde in het oog springende aanpassing. Bij het uitkomen van La Source worden de coureurs nu opgewacht door een grindbak, net als in Bruxelles. Zaffelli: “We hebben daar ook iets gedaan waardoor er minder grind op de baan terecht komt, deze aanpassing doen we ook in Zandvoort trouwens.” Slapeloze nachten heeft de Italiaanse ontwerper niet gehad over het werk aan Eau Rouge. Maar dat de eerste feedback positief is geweest, stemt tevreden. “Er is de 6 uurs-race gereden, volgens mij is er het voor het eerst in 100 jaar geen auto gecrasht in Eau Rouge. Drie races met Porsches, niemand is er vanaf gegaan. En dat is geen toeval.”