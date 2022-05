Op het Circuit de Spa-Francorchamps is de nieuwe, permanente tribune bij Eau Rouge-Raidillon officieel geopend.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt op Spa-Francorchamps. Niet alleen het circuit zelf is op meerdere plekken gerenoveerd – om te voldoen aan de veiligheidsnormen voor de 24 uursrace van de motoren – ook rondom het circuit zijn de faciliteiten aangepakt.

Zo is de bekende endurance-tribune op weg richting Eau Rouge met de grond gelijkgemaakt en komt daar een nieuwe tribune, terwijl bij Eau Rouge-Raidillon de bekende chalet plaats moest maken, ook voor een nieuwe, permanente tribune.

Het geraamte daarvan was in de winter al te zien, nu is de tribune officieel klaar en geopend. De tribune biedt plaats aan 4.600 fans en dat worden er nog wat meer dankzij de VIP-boxen.

Het panoramische zicht vanaf de nieuwe, permanente tribune. Foto: Spa-Francorchamps

Dit weekend wordt de tribune meteen in gebruik genomen. Het World Endurance Championship, met de Hypercars, LMP2’s en GTE’s, is er namelijk voor de bekende zes uren van Spa. Later dit jaar, van 26 tot en met 28 augustus, keert de Formule 1 terug op het circuit in de Ardennen voor de Grand Prix.

Foto: Spa-Francorchamps

Foto: Spa-Francorchamps