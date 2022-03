De afgelopen maanden is er hard gewerkt op het Belgische Circuit de Spa-Francorchamps. Het circuit wilde graag weer de langeafstandsraces voor motoren verwelkomen en moest daarvoor op veel plekken het circuit aanpassen. Zo zijn er een stuk meer grindbakken te vinden naast het asfalt en is het circuit op sommige plekken verbreed. Bovendien is de infrastructuur flink onder handen genomen. De oude endurancetribune is tegen de vlakte gegaan en daar komt een nieuwe permanente tribune, net als bovenop bij Raidillon. De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase en het circuit heeft nu een video gedeeld van een ronde over het vernieuwde Spa-Francorchamps.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.