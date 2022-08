Na drie weken zomerstop is het deze week weer zover: het Formule 1-circus trekt naar Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België. Als het aan de weergoden ligt zal het een typisch Spa-weekend worden, maar of het weer een washout zoals vorig jaar wordt is nog maar de vraag.

De combinatie van regen en Spa-Francorchamps zorgde vaak voor enthousiasme bij de fans, al zal dat na de Grand Prix van vorig jaar enkel nare flashbacks opleveren. De race werd urenlang uitgesteld door de continue regenval en na twee ronden achter de safety car werd de ‘race’ verreden verklaard en werden er halve punten uitgedeeld.

Of het dit jaar hetzelfde zal zijn, is nog maar de vraag. Een blik op Weather.com laat echter wel zien dat er rekening gehouden moet worden met typisch Spa-weer, dat zich vaak lastig laat voorspellen omdat het van het ene op het andere moment kan omslaan, waardoor de voorspellingen ook snel kunnen veranderen. Vrijdag begint de dag droog, maar in de middag ontstaan er mogelijk onweersbuien bij temperaturen van zo’n 24 graden. De kans op regen is dan 70 procent.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er dan kans op regen en onweer en dat luidt meteen ook een regenachtige kwalificatiedag in. De kans op regen is dan 80 procent bij temperaturen van rond de 22 graden. Ook zondag lijken de fans langs het circuit niet te kunnen ontkomen aan regen. Gedurende de hele dag zullen er dan buien zijn met kans op onweer, met een maximumtemperatuur van 22 graden. De wind lijkt geen rol van betekenis te gaan spelen op het in de winter vernieuwde circuit.