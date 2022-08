De organisatie van de Grand Prix van België is van plan om groots uit te pakken voor deze editie van de Formule 1-race, nu deze van de kalender dreigt te raken. De gesprekken met het Formula One Management verlopen volgens algemeen directeur Vanessa Maes ‘niet eenvoudig’.

De Grand Prix van België ontbreekt voorlopig van de conceptkalender voor 2023. Het contract met Spa-Francorchamps verloopt na deze editie en het is niet gegarandeerd dat de Formule 1 het contract zal verlengen, met vele landen die interesse hebben in het organiseren van een Grand Prix en daar ook een premium prijs voor willen betalen.

In de hoop dat de Formule 1 het contract verlengt, heeft de organisatie van de Belgische Grand Prix voor de race van volgende week al enkele nieuwigheden. Zo moet er een soort mini-Tomorrowland georganiseerd worden met zo’n 35 dj’s en komen er topchefs en een nieuw restaurant in de fanzone bij Eau Rouge, meldt Het Laatste Nieuws.

Wat voor veel fans misschien belangrijker is, is het feit dat er een nieuw verkeersplan is opgesteld. Daardoor moeten er meer treinen rijden, worden er meer shuttlebussen ingezet en zijn er meer geasfalteerde parkeerplaatsen beschikbaar. Zo’n verkeersplan is nodig, aangezien het verkeer soms wel uren vaststond op de parkeerplaatsen rondom het circuit.

Speculatie rondom Spa

Of daarmee een plek op de kalender voor 2023 afgedwongen kan worden, is nog maar de vraag. Algemeen directeur van Spa Grand Prix, Vanessa Maes, maakt duidelijk dat de gesprekken met het Formula One Management ‘niet eenvoudig’ verlopen. “De voortdurende geruchten maken het niet simpeler”, wordt Maes geciteerd door Het Laatste Nieuws.

“Nu eens lees ik dat we erbij zullen blijven, dan weer dat we ons geen illusies moeten maken en nog een andere keer dat we er tussenin hangen”, vervolgt Maes. “Aan die speculaties doe ik niet mee. Ik ga ervan uit dat de Formule 1 echt zin heeft in een toekomst met een Grand Prix in België en meer bepaald in Spa. Ook in de politieke wereld worden alle krachten gemobiliseerd om Spa-Francorchamps op de Formule 1-kalender te houden. Niet meer dan logisch, gezien de ongelooflijke historie en de mythische uitstraling van deze wedstrijd”, aldus de algemeen directeur.

Spa-Francorchamps maakt zich op voor een drukke editie van de Belgische Grand Prix. De tickets vlogen als warme broodjes over de toonbank en zijn ook uitverkocht. Dat betekent dat er zo’n 100.000 bezoekers per dag verwacht worden op het circuit in de Ardennen. Voor fans die aanwezig waren bij de in het water gevallen race van vorig jaar wordt bovendien op donderdag een speciale dag georganiseerd.