Het is raceweek! De zomerbreak van de Formule 1 is voorbij, komende zondag opent het circuit Spa-Francorchamps de deuren voor de Grand Prix van België.

Max Verstappen trapt de tweede seizoenshelft – waarin nog negen Grands Prix worden verreden – af met een voorsprong van 80 punten in het kampioenschap op naaste rivaal Charles Leclerc. Die heeft op zijn beurt een kleine marge op Sergio Pérez.

Spa-Francorchamps is Verstappen niet altijd gunstig gezind geweest. Weliswaar ‘won’ hij de race vorig jaar, maar door de erbarmelijke weersomstandigheden duurde die race slechts twee ronden, achter de safety car. Verstappen was die race van pole gestart en kreeg zo dus automatisch de grootste bokaal en 12,5 punten – de helft van het gebruikelijke aantal voor een zege – toebedeeld. Het beste resultaat van de wereldkampioen voor die ‘overwinning’ was twee keer een derde plaats, in 2018 en 2020. De Nederlander zal er dus op gebrand zijn om voor een grotendeels eigen fanschare de goede lijn van voor de zomerstop voort te zetten.

Uiteraard word je komend weekend via Formule1.nl volledig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Het tijdschema voor de Belgische Grand Prix ziet er als volgt uit:

Tijdschema Grand Prix van België

Vrijdag 26 augustus

14:00 – 15:00 uur: eerste vrije training

17:00 – 18:00 uur: tweed vrije training

Zaterdag 27 augustus

13:00 – 14:00 uur: derde vrije training

16:00 – 17:00 uur: kwalificatie

Zondag 28 augustus

15:00 uur: race