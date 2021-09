Binnenlangs, buitenlangs? Boven of onder? De vernieuwde, steile versie van de Hugenholtzbocht stelt de coureurs voor een flinke uitdaging. Conclusie van de eerste sessie is in ieder geval dat het antwoord nog niet gevonden is, constateert ook circuitontwerper Jarno Zaffelli. FORMULE 1 Magazine bestudeerde samen met de Italiaan vanaf de wedstrijdtoren de lijnen van de F1-coureurs.

Veel aandacht is de afgelopen dagen uitgegaan naar de kombochten op het circuit. Voor ontwerper Jarno Zaffelli was de Arie Luyendykbocht meer recht-toe-recht-aan, nodig om het rechte stuk te verlengen. De Hugenholtzbocht is wat dat betreft meer zijn kindje. Vooraf voorspelde hij dat coureurs het moeilijk zouden hebben om daar de juiste lijn te vinden. In het Formule 1 Café worden flessen verwed op de juiste lijn, bovenlangs of juist onderdoor.

Lees ook: In beeld: de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort

Vanaf minuut 1 van de eerste vrije training is duidelijk zichtbaar dat alle lijnen werden uitgeprobeerd. De Alpha Tauri’s verdeelden de mogelijkheden net als de Ferrari’s. Carlos Sainz hanteerde consequent een midden-buitenom-lijn. De Spanjaard kreeg op een gegeven moment te horen welke volgens zijn engineer de snelste was. Lando Norris en Fernando Alonso kiezen voor een ruimere lijn bovenin de bocht, de Coronel-versie als het ware. Alonso kreeg daar gisteren nog tips over van de Nederlander.

Als één van de weinigen bleef Valtteri Bottas het aan de binnenkant proberen, de Fin remde een aantal keren diep in om een soort ‘V’ te maken. Wellicht zou dit een manier kunnen zijn om iemand uit te remmen al wordt dat op de exit weer lastig omdat de meegenomen snelheid tot aan het Scheivlak het verschil kan maken. Max Verstappen rijdt vooralsnog een meer vloeiende U vanaf het midden van de bocht naar de buiten toe, net als Lewis Hamilton en George Russell. Pierre Gasly was duidelijk nog zoekende en verremde zich ook enkele keren.

Lees ook: VT1: Hamilton in het hol van de leeuw naar P1, Verstappen tweede, Vettel strandt

Jarno Zaffelli genoot zichtbaar van de door hem gezaaide verwarring in bocht 3. Vanaf de wedstrijdtoren, het domein zondag van bobo’s als Jean Todt en Ross Brawn, kijkt de Italiaan tevreden toe op vrijdagochtend. “Ze hebben nog veel rondes nodig. Ik vond het vooral in de F3 mooi om te zien hoe zij echt probeerden, in de F1 zijn ze vooralsnog iets voorzichtiger. Wat ik ook wel heel gaaf vind, zijn de vonken vanaf de voorvleugel rechtsvoor.”

Teams tasten nog in het duister wat betreft het vernieuwde circuit. Er is geen data van bijvoorbeeld het oppervlak, er is geen vergelijkingsmateriaal: iedereen begint op nul. Met wat er voor handen is, is er wel gesimuleerd uiteraard. “Ik heb gehoord dat ze in 50 rondjes alleen al in de Hugenholtzbocht 5 seconden weten te winnen”, vertelt Zaffelli met gepaste trots. “Na 200 ronden gingen de tijden nog steeds naar beneden. Het is wel grappig overigens dat ze in de training nu al sneller zijn dan op de simulator.”

Max Verstappen in de Hugenholtz. Foto: BSR Images

Lees ook: Alonso over kombochten: ‘F1-auto’s zijn daar niet voor gemaakt’

“De hype ging veel over de Arie Luyendykbocht maar dit is wat betreft het circuit het echte verhaal van het weekend. Je ziet het ook aan de camera’s die zijn opgesteld, op zondag wordt het een aandachtspunt. Helemaal na de start of een herstart, hier gaat wat gebeuren”

Het moment dat het licht vrijdagochtend op groen ging, was memorabel en werd voor Zaffelli compleet gemaakt met als eerste twee Ferrari’s op de baan. “We stonden hier met het team, de prins en zijn partners. Het is ook aan hen te denken dat er nu zo’n gaaf circuit ligt, alle credits voor hun durf om zo’n gek als ik zijn gang te laten gaan. En de Nederlanders, kijk eens om je heen. Dit zou weleens de drukste vrijdag ooit kunnen zijn voor een F1-weekend.”

n de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine lees je alles over de Grand Prix van Nederland! De Zandvoort Special ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!