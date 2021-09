Onder luid gejuich van tienduizenden fans is Max Verstappen in de eerste vrije training van de Grand Prix van Nederland naar de tweede tijd gesneld. Lewis Hamilton trapte het weekend op Zandvoort, in het hol van de leeuw, als snelste af. De sessie lag wel lang stil vanwege een rode vlag nadat Sebastian Vettel stilviel.

Ferrari-coureur Carlos Sainz beet het spits af tijdens de eerste officiële Formule 1-sessie op het Circuit van Zandvoort sinds 1985. De rest van het veld volgde al snel, inclusief lokale held Verstappen, die op de support van het overgrote deel van de 70.000 fans kan rekenen die dagelijks door de poorten stromen.

Nadat Pierre Gasly en Valtteri Bottas een tijdje bovenaan stonden, nam Verstappen na slechts zes minuten het heft in handen door een P1-tijd neer te zetten. De Nederlander scherpte zijn tijd daarna nog aan, al dook Lando Norris er voor de rode vlag werd uitgehangen nog onderdoor.

Vettel strandt in Zandvoort

De rode vlag was nodig omdat Vettel stilviel. De Duitser kwam eerder in de sessie al binnen met een mogelijk motorprobleem. Dit bleek ondanks een servicebeurt niet verholpen. Al rokend en smeulend parkeerde hij zijn auto bij de pituitgang.

Vettel speelde daarna eerst zelf voor brandweerman. Toen de marshals wat later toestroomden, leek er vooral discussie over wat voor brandblusser te gebruiken. Het wegtakelen duurde ook nog even. Vermoedelijk omdat de elektrische systemen van de auto niet in de ‘veilige stand’ stonden toen deze stilviel. Dan mag deze niet worden aangeraakt.

Eindsprint

De rode vlag duurde uiteindelijk ruim een halfuur. De klok tikte door, met nog 6 minuten en een beetje resterend toen het weer groen ging. In de eindsprint op zachte banden reed Hamilton uiteindelijk de snelste tijd. Zijn 1:11.500 was 0.097 seconde sneller dan Verstappens tweede tijd. Sainz was derde, voor Charles Leclerc en Valtteri Bottas.

De eerste training verliep ook los van het gedoe rondom Vettels gestrande auto niet zonder problemen. Dat Zandvoort nieuw terrein is, bleek wel uit een aantal kleine foutjes. Zo had Yuki Tsunoda de twijfelachtige eer als eerste te spinnen, al kon hij zijn weg vervolgen. Esteban Ocon duwde op het eind Norris nog bijna van de baan.

De heren coureurs waren ook vooral in de Hugenholtz-kombocht nog zichtbaar op zoek naar de beste lijn. De onderbreking vanwege de rode vlag zal niet heel welkom zijn geweest, al werden er gezien het korte circuit alsnog redelijk wat rondjes gereden. Kimi Räikkönen (13e) reed er het meest, 20. Verstappen deed er 18.

