De Formule 1 keert na 36 jaar weer terug naar Nederland. Voor de gelukkige racefans die dit jaar aanwezig mogen zijn bij de historische gebeurtenis staat er een volgepakt programma te wachten in wat een overwegend zonnig weekend moet worden. FORMULE 1 zet alle tijden van de sessies op een rijtje.

De voorbereidingen voor de Grand Prix van Nederland zijn al in volle gang. In Zandvoort stonden fans maandag al vroeg in de ochtend klaar om de eerste trucks van de teams te zien arriveren in de kustplaats, waar vanaf vrijdag 3 september de Formule 1-actie weer losbarst. De coureurs zullen zondag op het 4.259 meter lange circuit 72 ronden door de duinen rijden. Ze krijgen dan ook te maken met de vernieuwde Arie Luyendijkbocht, die nu niet meer vlak is, maar een heuse kombocht.

Tijdschema GP Nederland:

Vrijdag 3 september

Vrije Training 1: 11:30 uur – 12:30 uur

Vrije Training 2: 15:00 uur – 16:00 uur

Zaterdag 4 september

Vrije Training 3: 12:00 uur – 13:00 uur

Kwalificatie: 15:00 uur – 16:00 uur

Zondag 5 september

Race: 15:00 uur

Foto: ANP

Bijprogramma

Naast de Formule 1 is er voor de tienduizenden aanwezige fans nog genoeg race-actie te zien. Net als op Spa-Francorchamps trekken de Formule 3, de Porsche Supercup en de W-Series naar Zandvoort. In de Formule 3 rijdt de Nederlandse Tijmen van der Helm mee, terwijl in de Porsche Supercup nog meer te juichen valt met het Nederlandse GP Elite, dat met Larry ten Voorde, Max van Splunteren, Jesse van Kuijk, Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld deelneemt aan de single-make klasse. In de W-Series zal Beitske Visser weer terugkeren na de zware crash op Spa-Francorchamps.

Formule 3

Vrije Training (vrijdag): 10:05 uur – 10:50 uur

Kwalificatie (vrijdag): 13:55 uur – 14:25 uur

Race 1 (zaterdag): 10:05 uur – 10:50 uur

Race 2 (zaterdag): 17:55 uur – 18:40 uur

Race 3: (zondag): 10:40 uur – 11:25 uur

Porsche Supercup

Vrije Training (vrijdag): 17:25 uur – 18:10 uur

Kwalificatie (zaterdag): 13:50 uur – 14:20 uur

Race (zondag): 12:05 uur – 12:40 uur

W-Series

Vrije Training (vrijdag): 12:55 uur – 13:25 uur

Kwalificatie (vrijdag): 16:30 uur – 17:00 uur

Race (zaterdag): 16:30 uur – 17:05 uur

