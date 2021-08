Na de desastreuse Grand Prix van België kunnen de teams, coureurs en fans niet wachten om de vieze nasmaak weg te spoelen met een nieuwe race. Die komt dit weekend al in Zandvoort, waar het vooralsnog vooral warm en droog lijkt te worden, al blijft een kans op regen op zondag aanwezig.

Voor het eerst in 36 jaar tijd keert de Formule 1 weer terug naar Nederland, voor de race op het hier en daar wat aangepaste circuit van Zandvoort. Op het 4,2 kilometer lange circuit zullen de coureurs 72 ronden lang door de duinen scheuren in de aanwezigheid van tienduizenden Nederlandse Formule 1-fans.

Voor die fans die dit jaar aanwezig mogen zijn is er – in tegenstelling tot de fans in België – goed nieuws: volgens Weather.com zal het namelijk een warm en overwegend droog weekend worden in Zandvoort. Op vrijdag lijkt de bewolking wel de overhand te krijgen, maar met 20 graden zal het nog altijd wel aangenaam zijn. Zaterdag wordt misschien wel de mooiste dag wat het weer betreft: de zon heeft dan meer ruimte en de temperatuur stijgt dan een graadje. De zondag blijft nog wel een vraagteken, aangezien de bewolking dan toeneemt en er ook een kleine kans is op wat regen. Of die dan ’s avonds valt of al in de middag, is dus nog afwachten.

Toch moeten we, net als met Spa-Francorchamps, de voorspellingen nog met een korreltje zout nemen, zeker zo vroeg in de week. Maar vooralsnog is er dus een grote kans op een race op zondag.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort.