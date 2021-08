Kom in de stemming voor de Grand Prix in Zandvoort met de Dutch GP Box. Na 36 jaar keert de Formule 1 terug naar Nederland en dat vieren wij met een speciale uitgave en vele extra’s!

De Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine bevat naast een special van 100 pagina’s onder meer een unieke megaposter met een illustratie van Chris Rathbone, vier prachtige afdrukken van onze huisfotograaf Peter van Egmond op groot formaat, een boekje over de historie van de autosport in Zandvoort van raceromanticus, schrijver en columnist Koen Vergeer. Daarnaast maak je kans op een VIP-kaart voor de Dutch GP t.w.v. € 6.000,- (onder voorbehoud van coronarestricties) en kun je het dubbelnummer na afloop van de Grand Prix van Nederland gratis bestellen!

Abonnees van FORMULE 1 Magazine ontvangen niet de volledige box, maar wel de Dutch GP Special en de voucher om kans te maken op de VIP-kaart voor de Dutch GP. In de 100 pagina’s dikke special duiken we in het verleden, heden en toekomst van de Grand Prix van Nederland. Met onder meer een rondetafelgesprek met circuiteigenaar prins Bernhard van Oranje en Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP en interviews met Olav Mol en Jarno Zaffelli. Uiteraard komt ook Max Verstappen aan het woord en uitgebreid aan bod. “Rijden in eigen land wordt heel speciaal”, zegt de kampioenschapsleider in de Formule 1.

We blikken ook terug op de Masters of Formula 3, ooit hét voorportaal van de Formule 1, inclusief een exclusieve column van David Coulthard, de eerste winnaar van de Masters in 1991. Rob Kamphues herinnert zich zijn eerste bezoek aan Zandvoort ook nog goed en verhaalt daar levendig over. Diverse andere prominenten uit de Formule 1-paddock delen hun ervaringen en verwachtingen met betrekking tot racen op Zandvoort. En dat alles uiteraard voorzien van de mooiste foto’s! Kortom, een uniek bewaarnummer dat je zeker niet mag missen.

IMSA-coureur en FORMULE 1-columnist Renger van der Zande presenteert de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine