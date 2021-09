Fernando Alonso is er niet van overtuigd dat de DRS-zone na de Arie Luyendijkbocht de coureurs zal helpen met inhalen bij de Tarzanbocht. Volgens hem biedt de kombocht echter een andere uitdaging: “De Formule 1-auto’s zijn niet gemaakt voor dit soort hellingen.”

Voor de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort zijn enkele aanpassingen gedaan aan het circuit, waaronder de Arie Luyendijkbocht. Deze was voorheen gewoon vlak, maar is nu een heuse kombocht. Dat zou, in combinatie met een vroege DRS-zone, de inhaalmogelijkheden moeten vergroten op het circuit dat vergeleken wordt met Monaco, waar inhalen ook een kunst is. De DRS-zone is nu echter pas na de kombocht geplaatst. Alonso is er niet van overtuigd of inhaalacties dan nog wel mogelijk zijn.

“Het zal heel lastig worden”, zegt Alonso, gevraagd of de kombocht zal helpen bij het creëren van inhaalmogelijkheden. “Je moet een groot bandenvoordeel hebben om in de buurt te komen in de laatste twee of drie bochten. Ze hebben er een kombocht van gemaakt zodat we de DRS konden gebruiken, maar ze hebben besloten om de DRS-zone pas na de banking te plaatsen en dat is waarschijnlijk te kort als je kijkt naar de afstand naar de eerste bocht.”

Een andere uitdaging die de Arie Luyendijkbocht zal bieden, meent Alonso, heeft betrekking tot de afstelling van de auto. “Wat betreft DRS vóór de kombocht: je hebt de mogelijkheid om daar volgas te gaan, maar de analyse maakte ons duidelijk dat het gevaarlijk was en ze hebben het ons niet toegestaan. Het zal interessant zien om de auto’s door de kombocht te zien rijden. Formule 1-auto’s zijn niet gemaakt voor dit soort hellingen in bochten wat betreft de vloer die de grond raakt, of de voorvleugel of iets dergelijks. We zullen wel enkele dingen voor het eerst leren”, concludeert Alonso.

