Donderdag is behalve mediadag ook trackwalk-dag. Het circuit in Zandvoort kent niet heel veel geheimen voor de coureurs en volgers maar velen komen toch nieuwsgierig uit hun motorhomes om de vernieuwde baan te bekijken.

Het is een vast ritueel op de donderdag, de baan gaat open en coureurs plus crew gaan de baan op voor hun verkenning. Voor velen is het de eerste kennismaking met het vernieuwde Zandvoort en het is duidelijk: men vergaapt zich vooral aan de banking in de Hugenholtz- en de afsluitende Luyendykbocht. De twee bochten staan waarschijnlijk met rood omcirkeld op de iPads van engineers die hun coureurs bijpraten.

Het is ook drukker dan anders op de baan, zelfs thuisfavoriet Max Verstappen laat zich zien voor een voor hem ongewone trackwalk. “Mijn engineers wilden graag een trackwalk doen dus toen ging ik wel even mee. Ik ken de baan zelf al goed dus heel veel nut heeft het voor mij niet. Zij keken vooral uit naar de banking.” Een Franse verslaggever zit in de derde bocht op de grond als ware hij zelf een coureur is. “Hier zie je als coureur niets voordat je instuurt, vervolgens val je naar beneden de bocht in”, vertelt hij enthousiast. Even verderop heeft ook een ploeg van F1 TV op de grond plaatsgenomen om te illustreren hoe steil het is.

Alpine heeft de kennis van Tom Coronel ingeschakeld om zich voor te laten lichten over het circuit. De Blaricummer heeft sinds de heropening van de baan al honderden rondjes gereden en niet zonder succes, dit jaar won hij in de TCR al een race op zijn thuisbaan. De race-engineer van Alonso is een goede bekende van Coronel en vroeg hem de afgelopen dagen al om informatie: “En toen vroegen ze of ik mee wilde voor de trackwalk om Esteban Ocon en Fernando Alonso een beetje bij te praten.”

En zo loopt hij aan de zijde van de tweevoudig wereldkampioen over ‘zijn’ baan. Gebarend zoals we dat van hem kennen. Alonso hoort het minzaam aan, lijkt in gedachten verzonken. Bij de Hans Ernst-bocht trekken de kerbs zijn aandacht: “Of ze er overheen kunnen, wilde hij weten”, maar Coronel weet wel beter. “Ik heb ze gezegd dat ze daar vandaan moeten blijven. Zandvoort heeft zand en dat ligt overal naast de baan, daar moet je van afblijven.”

Het pronkstuk van het circuit is de Arie Luyendykbocht met zijn 18 graden hoek. Daar klonteren de groepjes samen, de social media-mensen van de teams schieten er op los. “Flat out, stay inside!”, Coronel vertelt aan Alonso hoe hij het beste de kombocht kan nemen. Ocon loopt aan de bovenkant en maakt zelf ook nog even een foto, ook hij is onder de indruk van het bouwwerk. “Dit is wel het echte werk”, roept hij nog naar Coronel.

