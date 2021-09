De organisatie van de Dutch GP heeft binnen de Formule 1 lof geoogst voor hoe goed het hele evenement in elkaar stak. Van de sfeer tot het verkeersplan tot het gefacelifte circuit. “Ik weet niet waar ik nog meer van kan dromen”, erkent Robert van Overdijk, CEO van CM.com Circuit Zandvoort.

‘Een nieuwe standaard’, dat heeft Circuit Zandvoort volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff met de organisatie van de Dutch GP gezet binnen de Formule 1. Woorden die dankbaar zijn ontvangen door Van Overdijk. “Zonder arrogant te willen zijn, denk ik dat Toto er met zijn uitspraak niet ver naast zit”, reageert Van Overdijk in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. FOM (Formula One Management) was ook onder de indruk. “Dat waren ze al van onze plannen op papier, maar we moesten het nog wel ‘heel even’ laten zien.”

Dat lukte, met Van Overdijk ook credits geeft aan de NS en Prorail voor het goede treinplan. Bij de CEO zelf overheerst de trots. En niet alleen bij hem. “Het koninklijke gezin was ook heel trots”, vertelt Van Overdijk, die denkt dat de race niet alleen Zandvoort internationaal op de kaart heeft gezet. “Wat mij betreft was dit niet alleen promotie voor Zandvoort en de regio, maar voor heel Nederland.” Zandvoort is dankzij de Grand Prix aangespoorde uitbreiding van het treinstation ook weer beter bereikbaar geworden. “Daar profiteren Zandvoort en de regio het hele jaar van.”

Waar de trein ‘de backbone‘ van het verkeersplan was, was de fiets het uithangbord. Zo is er ook alle lof voor de fans die massaal op de fiets zijn gestapt. Met een knipoog: “Ik neem aan dat geen journalist nu nog gaat zeggen dat Zandvoort onbereikbaar is.” Een zorg voor het evenement, betrof natuurlijk dat het raceweekend te zeer op een festival zou lijken in plaats van een sportevenement. Vooral vrijdag zorgden beelden van massale drukte achter de tribunes daarbij voor olie op het vuur.

Voorbeeldfunctie

“Het was natuurlijk druk, maar ik kan me niet voorstellen dat dit iemand verbaasde”, zegt Van Overdijk. “We hebben het over ruim 65.000 mensen. Uiteraard waren er na vrijdag wel puntjes waarvan we zeiden: dat moet beter – en dan kwam er helaas ook nog een stroomstoring overheen. Dat liet zien dat er maar een ding hoefde gebeuren om meer ‘dingetjes’ te hebben. Ik ben blij dat we daarna flexibel waren, het beter hebben gespreid, mensen beter op hun stoel hebben gehouden met meer entertainment voor de tribunes.”

Robert van Overdijk, CEO van CM.com Circuit Zandvoort waar de Dutch GP wordt gehouden. Foto: ANP Foto.

Qua kritiek uit de zo hard getroffen evenementensector, viel het mee, zegt hij. “Dat was de afgelopen weken ook niet zozeer tegen ons, meer tegen Den Haag. Ik hoorde vooral dat mensen blij waren dat we de race konden houden. Want”, legt hij uit, “als blijkt dat het op deze manier kan en keurig is verlopen, kan het toch niet anders dan dat de overheid op 20 september zegt: nu kan en mag alles weer? Dat gunnen we de evenementenbranche ook van harte. We hebben, denk ik, ook laten zien dat je zo’n evenement prima kan houden.”

De lat ligt hoog

De evaluatie van het weekend, vervolgt Van Overdijk, volgt de komende weken. “Ik heb gezegd: maandag even niet”, lacht hij. Er valt ook genoeg te lachen. Organisatorisch liep alles lekker, het weer was top en als kers op de taart won Max Verstappen de race. “Dus ja, wat valt er nog te wensen voor volgend jaar?” De vraag stellen is hem beantwoorden, dus: “We missen natuurlijk een derde van onze bezoekers door de coronarestricties. Dat is één. Daarnaast ging het entertainmentprogramma niet door, wat een belangrijk onderdeel van ons concept is.”

“Het evenement zoals wij het helemaal voor ogen hebben, kunnen we volgend jaar dus pas laten zien. Met 105.000 fans per dag en volwaardig entertainment.” Voor nu is het echter eerst genieten van de net afgelopen editie van de Dutch GP van dit jaar. Zelfs met coronamaatregelen heeft Zandvoort echter een nieuwe standaard gezet – voor andere Grands Prix, maar ook voor zichzelf. “De lat ligt nu wel ontzettend hoog voor volgend jaar. Dat beseffen we ons terdege.”

Verstappen viert zijn zege in de Dutch GP. Foto: ANP Foto.