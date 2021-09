FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de eerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar tijd, waarbij uiteraard veel aandacht wordt besteed aan thuisheld Max Verstappen, ‘de nieuwe koning van Nederland’, en de ‘Armada Naranja’, die voor ‘een van de beste Formule 1-atmosferen van de afgelopen tijd’ heeft gezorgd.

Bild

“Verstappen viert Hollands feest!”, kopt het Duitse Bild, waar het aan enthousiasme over Verstappen niet ontbreekt. “Nu is hij de koning van Nederland!”, openen zij hun verslag van de Nederlandse Grand Prix, waarbij ook wat aandacht is voor het publiek dat voor ‘een gekkenhuis’ zorgde. Toch was de race zelf iets minder interessant. “Vooraan het veld is er lange tijd nauwelijks iets gebeurd. Verstappen trok na een sterke start snel weg en bouwde al na twee ronden een voorsprong van twee seconden op.” Wat het nog wel even spannend maakte volgens Bild was de keuze van Red Bull om Verstappen op de harde band te zetten terwijl Hamilton voor de mediums ging, maar: “Aan de top gebeurt niets meer. Verstappen brengt de zege ondanks slechte banden veilig thuis en rijdt over de finish onder gejuich van zijn thuisfans. Heel Zandvoort is een oranjezee.” Toch ging het extra puntje voor de snelste raceronde naar Hamilton, die daarmee de schade zo beperkt mogelijk hield. “Daar zou de nieuwe koning van Nederland niet veel om moeten geven”, concluderen de Duitse collega’s.

Marca

Het Spaanse Marca besteedt ook veel aandacht aan de thuiszege van Verstappen. “Het was een perfecte race voor de Nederlander op Zandvoort, die de leiding in het WK overneemt met drie punten voorsprong.” Ook in Spanje liepen ze minder warm voor de race waar weinig inhaalacties plaatsvonden, maar dat mocht niet al te veel baten. “De race was niet zo intens als de kwalificatie, hoewel de sfeer uitzonderlijk was door de ‘Armada Naranja’ in een race die werd afgesloten met een happy end en groots vuurwerk. Hij is opnieuw de favoriet om de achtste van Hamilton te voorkomen.”

Sky F1

Het Britse Sky F1 was ook onder de indruk van het oranjeleger en hoe Verstappen met de druk omging. “Max Verstappen maakte zijn thuispubliek helemaal wild door zijn thuisrace te winnen en de leiding in het kampioenschap over te nemen van zijn Mercedes-rivaal. Verstappen leidde vanaf pole en maakte geen fout in zijn eerste thuisrace van zijn carrière, al kwam hij op enkele momenten onder druk te staan van Hamilton in een race die zich afspeelde voor een verbazingwekkend vocale en kleurrijke lokale steun op de oranje gekleurde tribunes.” De Britten hielden wel even hun hart vast bij de start, waar Verstappen en Hamilton weer eens op de eerste startrij naast elkaar stonden. “Verstappen en Hamilton begonnen voor het eerst samen op de eerste startrij sinds hun bittere Britse GP-crash van drie races geleden, maar er was geen herhaling van het drama in de openingsronde. Dankzij een start uit het boekje reed Verstappen al aardig snel weg van zijn Mercedes-concurrent door de lange gebogen eerste bocht van het circuit en eindigde de openingsronde met een voorsprong van meer dan een seconde.”

Independent

“Verstappens oranjeleger creëerde een van de beste Formule 1-atmosferen van de afgelopen tijd bij de terugkeer naar Nederland na 36 jaar afwezigheid”, zo oordeelt het Britse Independent. “Hun ster stelde ze niet teleur met een dominante zege vanaf pole. De Nederlander brulde weg van zijn startplek om Hamilton in de 262 meter lange sprint naar de Tarzanbocht achter zich te houden en was aan het einde van de openingsronde al 1,7 seconden van zijn rivaal weggereden.”

La Gazzetta dello Sport

“Max Verstappen staat in 2021 weer aan de top van de Formule 1. Een dag lang droeg koning Willem-Alexander gewillig de kroon over aan zijn jonge onderdaan, die door de oranjezee van Zandvoort als heerser werd geprezen, volkomen uitzinnig”, schrijven ze bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Daar zagen ze dat Verstappen de vieze nasmaak van de twee laatste races voor de zomerstop snel wegspoelde. “Na de zomer reageerde Max: eerst in Spa, met de vreemde overwinning achter de Safety Car. Vandaag in Zandvoort, in een race die hij van de eerste tot de laatste ronde domineerde, zonder de minste kans te laten aan Mercedes en Lewis Hamilton, die in ieder geval de schade beperkten met een tweede plaats.”

