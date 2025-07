In Zandvoort zijn nu ook zichtbaar op het circuit de voorbereidingen begonnen voor het weekend van de Dutch Prix, van 29 tot en met 31 augustus. Binnenkort kan er ook tijdelijk even niet meer geracet worden om vrij baan te geven aan alle werkzaamheden. Zie hieronder een foto-impressie. De beelden zijn afkomstig van Circuit Zandvoort.

