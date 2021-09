Red Bull-teambaas Christian Horner is lovend over de prestaties van Max Verstappen na zijn thuiszege op het circuit van Zandvoort. Het was volgens Horner cruciaal dat Verstappen deze race snel afrekende met Valtteri Bottas: “We vreesden dat Lewis Hamilton zo de undercut had kunnen pakken op beide coureurs.”

Verstappen had een goede start en kon wegrijden van Hamilton, maar het gat werd nooit echt groter dan vier seconden. Het werd voor de Nederlander ook nog spannend toen Valtteri Bottas strategisch langer doorreed, zodat hij Verstappen achter zich kon houden en Hamilton zo misschien de aansluiting weer kon vinden bij Verstappen. Dat mocht echter niet baten, al geeft Red Bull-teambaas Christian Horner na de thuiszege van Verstappen toe dat ze zich wel zorgen maakten om de strategie van Mercedes.

“Een race als deze is nooit makkelijk”, zegt Horner tegen Sky Sports. “Het was belangrijk om een goede start te hebben. Toen wisten we dat Mercedes de twee coureurs strategisch zou opsplitsen en dat is ook precies wat zij deden. Het belangrijkste van de race was dat Max Valtteri zou passeren, en dat deed hij snel. Daarna konden we ons tegen Lewis verdedigen. Hij was onberispelijk vandaag”, aldus de Brit.

Horner zegt dat het team nooit vreesde dat Bottas de race zou kunnen winnen, maar ze maakten zich wel degelijk zorgen om de Fin. “We waren meer bezorgd om Valtteri, die hem ophield. Hamilton had zo de undercut kunnen pakken op beide coureurs. Daarom was het ook zo belangrijk dat hij er snel voorbij moest gaan.”

“Het was een goede en eerlijke race”, antwoordt Horner, gevraagd naar zijn momentje met Mercedes-teambaas Toto Wolff, die hem feliciteerde. “Het is een zware competitie. We vechten om tienden van seconde, elke ronde weer. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit zo’n reactie gezien voor één coureur”, doelt hij op het uitbundige publiek dat in grote getalen aanwezig was. “Het was een geweldige prestatie.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Pérez vecht zich terug naar de punten

Aan de andere kant van de Red Bull-garage reed Sergio Pérez een volledig tegenovergestelde race. Hij begon vanuit de pitstraat vanwege een motorwissel tijdens de parc fermé-regels en moest zo dus een weg naar voren vechten. Dat begon al slecht toen hij zijn setje harde banden al na enkele ronden kapot reed na een verremming en zo al een pitstop moest maken. Maar dankzij een goede strategie en enkele gewaagde inhaalacties wist Pérez zichzelf toch naar de achtste plaats te rijden en zo vier punten mee te nemen.

“Hij reed een geweldige race”, oordeelt Horner. “Hij had een grote flatspot en moesten hem uit voorzorg naar binnen halen voor een pitstop en bevond zich zo in een nog lastigere positie. Het was een geweldige comeback van waar hij begon.”

Of er nog gefeest gaat worden bij Red Bull na de zege van Verstappen? “Ik denk dat we hier niet eens wegkomen”, grapt Horner. “Het is een fantastische atmosfeer, het hele weekend voelde als een festival. Alle lof voor de promotor en de fans.”