Max Verstappen heeft de 70.000 fans sterke oranjezee doen kolken van vreugde met zijn sterke zege op het circuit van Zandvoort. De Red Bull-coureur trok zo ook de leiding in het WK weer naar zich toe.

Lees ook: Verstappen wint historische Grand Prix van Nederland en pakt opnieuw leiding in kampioenschap

Onder luid gejuich van van het publiek in Zandvoort hulde Verstappen zich daarna ook in de Nederlandse driekleur. Hoe dat voelt, wilde podiuminterviewer Robert Doornbos wel weten, met Verstappen die eerst werd overstemd door het uitbundige feestvieren op de tribunes.

“Zoals je kan horen”, lacht Verstappen, “is het ongelofelijk. De verwachtingen waren heel hoog gespannen voorafgaand dit weekend. Het was niet makkelijk ze waar te maken, maar ik ben zo blij dat ik heb gewonnen en de WK-leiding heb gepakt”, glundert hij.

“Het was een geweldige dag, met het publiek hier”, straalt Verstappen. De start was cruciaal, zegt hij. “Gelukkig ging dat heel goed. Mercedes probeerde het ons vandaag moeilijk te maken, maar we counterden ze steeds. We kunnen heel blij zijn met deze teamprestatie.” Verstappen staat door zijn zege op 224.5 punt, Hamilton volgt met 221.5.