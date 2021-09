Max Verstappen heeft de poleposition op het circuit van Zandvoort bekroond met een zege in de eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar tijd. Hij kon de historische race vanaf de start controleren, al werd het af en toe spannend met de pushende Lewis Hamilton achter hem, en pakte zo de volle 25 punten waarmee hij nu weer koploper is in het kampioenschap.

Het sfeertje zat er goed in op het zonovergoten Zandvoort, waar tienduizenden Nederlandse fans de historische Grand Prix van Nederland bijwoonden. Alleen al in de opwarmronde kleurde het circuit nog meer oranje dan de afgelopen dagen. Verstappen mocht zijn thuisrace vanaf poleposition beginnen en deed dat ook goed: hij kneep Hamilton af in de korte sprint naar de Tarzanbocht en kon al snel een gaatje trekken richting de twee Mercedes-coureurs achter hem.

Verder achter de Nederlander was er het nodige duw- en trekwerk in het middenveld, waar Fernando Alonso zich op spectaculaire wijze twee plaatsen naar voren wist te werken met inhaalacties in de Hugenholtzbocht en in de run naar Scheivlak. Antonio Giovinazzi was de grootste verliezer: de Italiaan vertrok vanaf een onverwachte zevende plaats, maar verloor al gauw drie posities in het gedrang.

Strategische zetten

Het gat tussen Verstappen en Hamilton bleef lange tijd stabiel rond de 2,9 seconden liggen. Hamilton meldde al na enkele ronden dat hij niet verwachtte dat de zachte banden het lang zouden volhouden. Valtteri Bottas moest een groter gat laten naar zijn teamgenoot, terwijl ook al duidelijk werd dat Pierre Gasly op de vierde plaats op een wonder moest hopen als hij op het podium wilde eindigen. Ondertussen was Sergio Pérez, die vanuit de pitstraat moest starten vanwege een motorwissel, bezig aan zijn weg naar voren. Hij moest na een stevige verremming snel zijn harde band inruilen voor de mediums, maar kon op die banden de ene inhaalactie na de andere inzetten.

In ronde 21 van de 72 besloot Hamilton binnen te komen voor een pitstop, waarbij hij de zachte band inruilde voor de mediums. Hij moest door de pitstop enkel zijn tweede plaats afstaan aan Bottas. Verstappen volgde een ronde later voor dezelfde bandenwissel. Hij kwam voor de Brit weer terug op de baan, maar het gat was geslonken naar twee seconden. Ondertussen bleef Bottas langer doorrijden op de rode band. Verstappen reed het gat snel dicht, maar moest nog wel even voorbij de Fin zien te komen. Dat gebeurde op een belangrijk moment, aangezien Hamilton snel naar de Red Bull toe reed.

Vettel veroorzaakt enige gele vlag

Wonder boven wonder kwam pas in ronde 37 de eerste – en laatste – gele vlag van de race: Sebastian Vettel was te enthousiast aan de binnenkant van de Hugenholtzbocht en spinde, maar kon zijn weg vervolgen. In ronde 40 dook Hamilton opnieuw naar binnen voor een pitstop, opnieuw koos hij voor de mediums. Opnieuw volgde Verstappen een ronde later, maar hij koos voor de harde band. De snelle pitstop gaf hem wat meer ademruimte. Omdat Hamilton op gebruikte mediums reed kon Verstappen weer een gat trekken naar zijn titelrivaal. Hamilton beklaagde zich op de boordradio over zijn banden en wist eigenlijk al hoe laat het was: “Ik zie geen voordeel, we hebben te vroeg gebluft.”

Toch begon Hamilton opnieuw te pushen en kon hij het gat opnieuw dichten, maar ook dit keer kwam hij niet dichtbij genoeg voor een inhaalactie. Ondertussen was Verstappens teamgenoot Pérez nog altijd bezig aan een opmars richting de punten, waar hij in terecht kwam na een keurige inhaalactie buitenom bij Daniel Ricciardo. Later probeerde hij het ook bij Lando Norris. Die inhaalactie slaagde, al moest hij er door een kleine touché enkele onderdelen voor over hebben.

Verstappen pakt historische zege én leiding in kampioenschap

Verstappen profiteerde van het bandenvoordeel ten opzichte van Hamilton en na 72 ronden schreef Max Verstappen de historische Grand Prix van Nederland op zijn naam in aanwezigheid van de tienduizenden uitbundige fans. De zege voor de Nederlander betekent ook meteen dat hij de leiding in het kampioenschap weer overneemt. Het gat stond voorafgaand aan deze race op drie punten in het voordeel van Hamilton, maar dat is nu veranderd in een voordeel van drie punten voor de Red Bull-coureur, die meteen ook een mijlpaal in zijn Formule 1-carrière bereikte: Verstappen heeft nu meer dan 1000 rondes aan de leiding gelegen in de Formule 1.

Bottas mocht als nummer drie mee naar het podium. Hij werd last-minute nog naar binnen gehaald voor de zachte band en werd nadrukkelijk verzocht zijn poging om het extra puntje voor de snelste raceronde af te breken, maar gaf daar geen gehoor aan. Daardoor moest ook Hamilton een derde pitstop maken voor dat puntje, waar hij in slaagde. Gasly zette zijn vierde plaats in de kwalificatie om naar een vierde plaats in de race. Charles Leclerc, Alonso, Carlos Sainz, Pérez, Esteban Ocon en Norris maakten de top tien compleet. De race kende slechts twee uitvallers: Nikita Mazepin en Yuki Tsunoda.

De volgende Grand Prix laat opnieuw niet lang op zich wachten: volgende week komen de coureurs weer in actie op het Italiaanse Monza, waar voor de tweede keer dit seizoen een sprintkwalificatie verreden zal worden.

