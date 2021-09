Bijna drie miljoen mensen hebben zondag op televisie Max Verstappen de Grand Prix van Nederland zien winnen. De Formule 1-race in Zandvoort was daarmee de nummer één in de kijkcijfers van zondag. Ook de nabeschouwing op de race deed het met bijna twee miljoen kijkers zeer goed.

Op Ziggo Sport, het gratis sportkanaal van Ziggo, keken gemiddeld zo’n 1.642.000 mensen naar de Grand Prix van Nederland, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Op Ziggo Sport Select keken er ook nog een gemiddeld 1.342.000 mensen naar de race in Zandvoort. Ook de nabeschouwing van de race trok veel bekijks. Op Ziggo Sport keken er gemiddeld 1.191.000 mensen naar de nabeschouwing, verzorgd door het team dat de ter plaatse aanwezig was in de paddock. Dat werden er bijna twee miljoen dankzij de 806.000 mensen die via Ziggo Sport Select afstemden op de nabeschouwing. De voorbeschouwing op de race werd wat minder bekeken: op Ziggo Sport waren er gemiddeld 651.000 kijkers, via Ziggo Sport Select stemden nog eens 396.000 mensen af op de voorbeschouwing.

Speciaal voor de Grand Prix van Nederland besloot Ziggo om haar sportkanalen tijdelijk open te stellen voor iedereen in Nederland, dus ook voor klanten van andere telecombedrijven. Dat heeft mogelijk bijgedragen aan de hoge kijkcijfers voor het open kanaal.

De Grand Prix van Nederland was zo verspreid over de twee kanalen van het uitzendgerechtigde Ziggo goed voor de koppositie in de kijkcijfers van zondag 5 september. Met bijna drie miljoen kijkers werd de race meer bekeken dan het NOS Journaal van 20 uur (gemiddeld 1.855.000 kijkers) en Heel Holland Bakt Nog een keer (gemiddeld 1.689.000 kijkers).

Foto: BSR Agency