Een vrij weekend, geen Formule 1 dus waarom niet nog even terugkijken op het Formule 1-feest van Zandvoort? De Grand Prix van Nederland keerde na 36 jaar afwezigheid terug en dat was ook voor onze huisfotograaf Peter van Egmond even slikken.

“Zandvoort is voor mij bekend terrein, ik weet niet hoe vaak ik er geweest ben. Voor de verbouwing was de binnenkant van de Tarzanbocht een goede positie om de start te fotograferen. De hoofdtribune en het reuzenrad op de achtergrond maken het nu een echt Zandvoort-plaatje. Dat er voor het eerst in 36 jaar weer een kolonne Formule 1-auto’s het circuit op reed, deed me wel wat.”

