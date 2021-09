FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond legde de veelbesproken crash van Max Verstappen en Lewis Hamilton in de eerste chicane van Autodromo Nazionale Monza vanaf de eerste rang vast. Kijk en oordeel zelf na het ooggetuigenverslag van Van Egmond.



Van Egmond: “Ik ben net als veel collega’s naar de eerste bocht gegaan om te fotograferen. Als er uitgeremd wordt, dan is dit de plek waar je moet zijn. Het was er aanvankelijk vrij druk met fotografen, maar na de eerste ronden liepen er veel collega’s weg. Ik koos er bewust voor er te blijven staan, met de hoop op meer race-actie. Via informatie op de grote schermen langs de baan zag ik op een gegeven moment dat Max een slechte pitstop had gehad.



Als je op die plek staat, kun je het insturen fotograferen of het uitaccelereren van de auto’s. Ik had net dat laatste gedaan en zag uit mijn ooghoek dat er twee auto’s vrijwel naast elkaar aankwamen. Instinctief draaide ik de camera er naartoe. Ik had geen idee dat het Max en Lewis waren, omdat ik dacht dat Max ver achter zou liggen door die slechte stop. Toen ik de camera erop had gericht zag ik wie het waren.

Het gaat in die chicane niet hard, maar het is natuurlijk wel wat als je zo’n auto van 800 kilo op je dak krijgt. Wat ik bijzonder vond, was dat Hamilton lang in de auto bleef zitten en die nog in zijn achteruit zette om proberen weg te komen. Dat kun je ook mooi op de foto zien: het zand spuit de baan op. Mijn oordeel van de crash: ik heb misschien een oranje bril op, maar ik vind het niet voor de hand liggend om Max hiervan alleen de schuld te geven. Dat kun je ook zien op de foto’s in de bocht, waarop duidelijk te zien is dat Hamilton instuurt en bijna geen ruimte laat.”

Check hieronder de fotoserie! Inzoomen kan natuurlijk op de smartphone!