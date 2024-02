Hij hoorde een krachtig statement van Lewis Hamilton, zag Max Verstappen in Red Bulls RB20 over het asfalt vliegen en voelt Mercedes’ pijn. Jeroen Bleekemolen analyseert 24 testuren in Bahrein. “Ik zou gek worden als ik dat concept had bedacht.”

Een nieuw jaar is begonnen, volgende week opent Formule 1 de wereldtournee 2024 in Bahrein. Op hetzelfde circuit waar de teams de afgelopen week in drie dagen duizenden kilometers aflegden om zoveel mogelijk data van de nieuwe uitdagers te verzamelen. Jeroen Bleekemolen, elke maandag na een Grand Prix heeft hij een column op deze site, bekeek de testsessie met grote interesse. Wat hem zoal opviel: over een Verstappen Show in 2024 én meer.

Lees ook: Bijna 400 ronden – Verstappen en Pérez hebben ‘veel geleerd’

Lewis Hamilton

“Hamilton gaf op de laatste dag bij uitkomen bocht 10 een statement af dat iets niet werkte en hij ontevreden was. Dat deed hij vorig jaar ook al. Het tekent hoe hij is: een van de beste coureurs. Normaal is hij heel discreet, maar nu gaf hij openlijk kritiek. Dan zie je zijn ware aard, want het werkelijke gevoel van een coureur komt pas naar boven wanneer je in de auto zit. En als je gefrustreerd bent, reageer je heel anders. Ik kan in de auto zelf ook heel hard naar mensen toe zijn. Als ik mijzelf dan achteraf terug hoor denk ik: was ik dat? Maar dan komt de sportman naar boven, dat is een deel van het succes.”

Mercedes’ pijn

“Red Bull heeft met de RB20 een heel ander concept neergezet waar ook de concurrentie, denk ik, van geschrokken is. Adrian Newey (ontwerper, red) heeft daarbij, lijkt het, goed gekeken naar het concept van de sidepods waar Mercedes vorig jaar opeens mee kwam. Ik denk dat hij erover is gaan nadenken, ze hadden er ook de tijd voor. Mercedes stapte na anderhalf jaar klooien uiteindelijk van het concept af, Red Bull gaat ermee de baan op en het werkt wél. Dat zal echt pijn doen bij Mercedes. Ik zou gek worden als ik dat concept had bedacht en het uiteindelijk wel werkt.”

Ferrari

“Fred Vasseur, de teambaas, is optimistisch. Ik denk dat we het effect van hem nu gaan zien, tijdens het vorige seizoen kon hij niet veel doen. Vasseur is een strateeg, Ferrari zal het dit jaar ongetwijfeld beter op orde hebben. Ik verwacht niet dat ze Red Bull partij kunnen bieden. Zoals ik het nu inschat is Ferrari het tweede team, samen met McLaren. Dat is ook niet zo ver weg, had bij de testdagen sterke longruns.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Carlos Sainz in de SF-24. Volgens Jeroen Bleekemolen zal de hand van teambaas Fred Vasseur dit jaar beter zichtbaar zijn. FOTO: Motorsportimages

Haas

“Ik geloof dat Haas echt een goede stap heeft gemaakt. Vooral wat de racesnelheid betreft. Kijk, vorig jaar waren ze best snel in de kwalificatie, maar alleen heel slecht in de race. Het leek erop dat de longruns goed waren. Haas heeft goed nagedacht over waar het zich moet verbeteren. Met het vertrek van Günther Steiner (oud-teambaas, red) heeft dat trouwens niets te maken.”

Lees ook: Wintertest in cijfers – wie reed de meeste ronden?

Verstappen & Pérez

“Fernando Alonso zei dat negentien coureurs nu al weten dat ze geen wereldkampioen zullen worden. Dat moet voor die jongens heel frustrerend zijn, voordeel is wel dat ze het inmiddels gewend zijn, haha. Het bijzondere is, vind ik, dat Alonso daarmee dus ook Sergio Pérez bedoelt. Terwijl die toch in dezelfde auto als Max Verstappen rijdt… Maar niemand heeft het over Pérez als mogelijke favoriet, iedereen verwacht dat 2024 weer een grote Verstappen Show gaat worden. Ik ook. Max was in vergelijking met vorig jaar al een seconden sneller in de tests. Dat geeft wel aan dat het echt loopt bij Red Bull. Want een seconde is héél veel, gewoon niet normaal. Of het ook echt een seconde is, weten we volgende week bij de eerste race van het jaar.”

Epiloog

“Er wordt na zo’n driedaagse test veel gespeculeerd. Maar er is niemand die alles echt weet, ook mensen aan de pitmuur niet. Teams weten ongeveer waar ze staan, coureurs weten ongeveer hoe de vlag erbij hangt. Maar alles zit tegenwoordig zo dicht bij elkaar dat je eigenlijk ook weer niets weet: lastig in te schatten allemaal. Ik snap trouwens niet waarom teams niet alles laten zien, vind dat een vreemde instelling. Het verbaast me elk jaar weer dat teams dingen willen achterhouden. Als je een seconde sneller bent, mag je dat toch laten zien? Daar kun je de concurrentie mee ontmoedigen en uitstralen: ‘Jongens, het zal allemaal wel, maar wij zijn de beste’.”

Wat heeft McLaren met Oscar Piastri (foto) en Lando Norris voor 2024 in petto – kunnen zij een Verstappen Show voorkomen? Foto: Motorsportimages

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m online!