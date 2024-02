Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez kijken tevreden terug op de wintertest in Bahrein. Niet zo gek gezien de bijna 400 ronden die ze gezamenlijk aflegden in de RB20 én de snelheid die de nieuwe auto liet zien.

Voo Verstappen stokte de teller in Bahrein bij 209 ronden, Pérez reed er 189 – puike aantallen met betrekking tot de betrouwbaarheid bij Red Bull. De Nederlander reed woensdag en vrijdagmiddag, de Mexicaan donderdag en vrijdagochtend. “Al met al ging het zeer goed”, luidde de conclusie van Verstappen.

De drievoudig wereldkampioen liet zich eerder deze week en op de vrijdag ook al positief uit over hoe de RB20 aanvoelde. Woensdag maakte Verstappen in de bolide al meteen een verpletterende indruk door meer dan een seconde sneller te zijn dan de rest. En hoewel tijden niet alles zeggen, sprak de ontsteltenis bij de concurrentie boekdelen.

Vrijdagmiddag was er voor Verstappen een andere focus dan snelheid. “We hebben ons geconcentreerd op longruns om de auto zo goed mogelijk te begrijpen. Het is mooi dat de prestaties zo goed zijn. We hadden ons voorgenomen om ons niet op de rondetijden te concentreren, maar verschillende dingen uit te proberen. We hebben veel geleerd.”

Pérez sloot zich na de wintertest aan bij de woorden van Verstappen: “Dit is een prima begin van het seizoen, we hebben veel kilometers kunnen maken. Ons testprogramma hebben we prima kunnen uitvoeren.”

